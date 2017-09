Saudskoarabský kráľ plánuje navštíviť Trumpa

Saudskoarabský kráľ Salmán Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. septembra (TASR) - Saudskoarabský kráľ Salmán plánuje začiatkom budúceho roka navštíviť v Bielom dome amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala dnes agentúra AP.Podľa nej Biely dom oznámil, že Salmán a Trump v stredu spolu telefonovali a dohodli sa na návšteve. Diskutovali aj o spoločných záujmoch vrátane zlepšenia bezpečnosti a prosperity na Blízkom východe.Saudská Arábia bola prvou zastávkou na prvej zahraničnej ceste Trumpa od svojho januárového nástupu do funkcie prezidenta.Trump pricestoval do Rijádu 20. mája. So Salmánom sa dohodli na vzájomnej spolupráci v boji proti "spoločným nepriateľom" a podpísali dohody o dodávkach zbraní a iných investíciách v hodnote stoviek miliárd dolárov.Saudská Arábia - rovnako ako USA - podporuje v sýrskej vojne sily bojujúce proti režimu prezidenta Bašára Asada.