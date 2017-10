Saudskoarabský kráľ pricestoval na historicky prvú návštevu Ruska

Saudskoarabský kráľ Salmán Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 4. októbra (TASR) - Saudskoarabský kráľ Salmán pricestoval dnes na návštevu Ruska. Ide o historicky prvú štátnu návštevu saudskoarabského monarchu v Ruskej federácii, informuje agentúra DPA.Salmán, ktorého lietadlo pristálo na moskovskom letisku Vnukovo, sa vo štvrtok stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Obe krajiny počas kráľovho pobytu v Rusku podpíšu niekoľko bilaterálnych dohôd.Kráľa sprevádza niekoľko ministrov vrátane šéfa diplomacie Ádila Džubajra, ministra pre obchod a investície Mádžida Kassábího a ministra energetiky Chálida Fáliha.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov navštívil Saudskú Arábiu v septembri v rámci svojej cesty po Blízkom východe. S miestnymi predstaviteľmi rokoval o situácii v regióne vrátane sýrskeho konfliktu, ako aj niekoľkomesačných diplomatických roztržiek medzi niekoľkými arabskými krajinami a Katarom.Putin zavítal do saudskoarabského hlavného mesta Rijád v roku 2007; ide dosiaľ o jedinú štátnu návštevu ruského lídra v tomto kráľovstve bohatom na ropu, uvádza DPA.Bývalý Sovietsky zväz bol prvou krajinou sveta, ktorá v roku 1926 uznala nezávislosť Saudskej Arábie. Kráľovstvo bolo oficiálne založené až v roku 1932.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň uviedol, že Moskva pripisuje Salmánovej návšteve veľkú dôležitosť. Podľa neho je Saudská Arábia jednou z vedúcich arabských krajín a zohráva dôležitú úlohu v arabských záležitostiach.Kráľ Salmán plánuje navštíviť aj amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to začiatkom budúceho roka. Saudská Arábia bola prvou zastávkou na prvej zahraničnej ceste Trumpa od jeho januárového nástupu do funkcie prezidenta.Saudská Arábia - rovnako ako USA - podporuje v sýrskej občianskej vojne sily bojujúce proti režimu prezidenta Bašára Asada, ktoré zasa podporuje Rusko.