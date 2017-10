Saudskoarabský kráľ Salmán ostro skritizoval Irán

Na archívnej snímke saudskoarabský kráľ Salmán. Foto: FOTO TASR /AP Foto: FOTO TASR /AP

Moskva 5. októbra (TASR) - Saudskoarabský kráľ Salmán dnes počas svojej historicky prvej návštevy Ruska ostro skritizoval Irán, ktorý má úzke vzťahy s Moskvou. Podľa jeho slov musí Irán prestať zasahovať do konfliktov na Blízkom východe, ktorými destabilizuje tento región, informuje agentúra DPA.Irán a Saudská Arábia podporujú v sýrskej, ako aj v jemenskej vojne opozičné strany. Rusko je, rovnako ako Irán, kľúčovým partnerom sýrskeho prezidenta Bašára Asada v boji proti "umierneným" povstalcom.Salmánova cesta do Ruska je podľa DPA všeobecne vnímaná ako znak narastajúceho vplyvu Ruska na Blízkom východe. Ruský prezident Vladimir Putin označil rozhovory so saudskoarabským kráľom za veľmi produktívne.Rijád vyjadril záujem o kúpu ruského protiraketového systému S-400, ktorý je schopný zasiahnuť ciele do vzdialenosti 400 kilometrov, oznámil ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin.Ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom navrhla Saudskej Arábii výstavbu atómovej elektrárne na jej území, vyhlásil riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačov.Salmán a Putin rokovali v moskovskom Kremli po boku členov svojich delegácií. Hlavným bodom dialógu bolo podpísanie 15 dokumentov o spolupráci v rozličných oblastiach, dopĺňa agentúra TASS.Salmán pricestoval do Ruska v stredu popoludní, jeho oficiálna návšteva sa skončí v nedeľu 8. októbra. V piatok má monarcha na programe stretnutie s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom.