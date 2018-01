Saudskou Arábiou vedená koalícia poskytne Jemenu finančnú pomoc

Ilustračné foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Rijád 22. januára (TASR) - Vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou v pondelok oznámila, že poskytne 1,5 miliardy dolárov (1,2 mld. eur) v rámci novej humanitárnej pomoci Jemenu. V ňom podporuje medzinárodne uznanú vládu v trojročnej občianskej vojne proti šiitským povstalcom, tzv. húsíom, pripomína agentúra Reuters.Američanmi podporovaná koalícia, v ktorej sú tiež Spojené arabské emiráty, uviedla, že bude prevádzkovať vzdušný most do Máribu, vytvorí 17 pozemných koridorov pre zásielky pomoci a bude sa snažiť o rozšírenie kapacity jemenských prístavov prijímajúcich lode s nákladom humanitárnej pomoci.V Jemene dochádza k najväčšej humanitárnej kríze na svete, keď 8,3 milióna ľudí je úplne závislých na potravinovej pomoci zo zahraničia a 400.000 detí trpí akútnou podvýživou, konštatuje Organizácia Spojených národov.Vojenská koalícia pod velením Saudskej Arábie intervenovala v Jemene v marci 2015 so zámerom poraziť Iránom podporovaných šiitských húsíov a obnoviť medzinárodne uznanú vládu prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího.Ani jeden z týchto cieľov sa však dosiaľ nepodarilo naplniť, pričom konflikt si vyžiadal životy už najmenej 5200 civilistov.