Saul Niguez sa upísal Atleticu Madrid do roku 2026

Na archívnej snímke vľavo hráč Atletica Saul Niguez oslavuje svoj úvodný gól v prvom zápase semifinále Ligy majstrov vo futbale Atletico Madrid - Bayern Mníchov v stredu 27. apríla 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 1. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub Atletico Madrid podpísal nový kontrakt so stredopoliarom Saulom Niguezom. Päťročné predĺženie zmluvy znamená, že tím si poistil jeho služby až do roku 2026.Dvadsaťdvaročný španielsky reprezentant odohral v uplynulej sezóne za Atletico dokopy 53 zápasov a strelil deväť gólov. Niguez bol s piatimi gólmi najlepší strelec ME do 21 rokov, na ktorom obsadilo Španielsko druhé miesto po finálovej prehre s Nemeckom 0:1.