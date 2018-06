SAV: Chudoba naďalej oberá deti na Slovensku o životné šance

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. júna (TASR) - Situácia detí na Slovensku zostáva naďalej menej priaznivá. A to aj napriek tomu, že hospodárska situácia sa zlepšuje a klesá počet osôb v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Z demografických skupín sú to práve deti, ktoré na Slovensku najviac ohrozuje príjmová chudoba. Pretrvávajúca chudoba je u detí do 18 rokov dvakrát vyššia ako v celej populácii. Vyplýva to z výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý zverejnil pri príležitosti piatkového Medzinárodného dňa detí.Vlani vzrástlo (35,4 percenta) riziko chudoby domácností s tromi a viac deťmi a v posledných rokoch je na Slovensku vyššie ako európsky priemer (v roku 2016 SR 34,7 percenta a EÚ 26,9 percenta).uviedla Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV.Hrozba exekúcií výrazne narastá v domácnostiach s vyšším počtom detí, pričom nedoplatky na hypotékach, nájomnom, energiách, splátkach pôžičiek a podobne boli podľa výskumu trikrát častejšie v domácnostiach so štyrmi deťmi a takmer šesťkrát častejšie v domácnostiach s piatimi deťmi ako v populácii SR.priblížila Kusá. Najmenej účinné sú pri znižovaní chudoby jednorodičovských domácností a domácností dvoch dospelých s tromi a viac deťmi.Nižší objem sociálnych transferov a následná slabšia ochrana viacdetných rodín a rodín s deťmi bez pracovného príjmu pred rizikom príjmovej chudoby a materiálnym nedostatkom nie je podľa výskumu len odrazom obmedzených možností verejného rozpočtu Slovenska.uzavrela Kusá.