SAV treba vedcov pre centrum excelentnosti. Hľadať bude aj v zahraničí

Bratislava 6. januára (TASR) – Slovenská akadémia vied (SAV) bude pre svoje nové centrum excelentnosti pre využitie pokročilých materiálov potrebovať nových vedcov. Tých nebude podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka hľadať len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Prilákať by ich mali aj lukratívnejšie platové podmienky.uviedol pre TASR Šajgalík. Podľa jeho slov sa SAV často vyčíta, že je veľmi málo internacionalizovaná a je sústredená iba na domáce pracovné kapacity.dodal Šajgalík.– vybudovanie spoločného centra excelentnosti pre využitie pokročilých materiálov - prešiel hodnotiacim sitom v schéme Teaming, ktorú zastrešuje Európska komisia. Z viac ako 150 európskych projektov vybrali ho experti do prvej 13-tky. SAV na vybudovanie tohto centra získala 30 miliónov eur. Na Slovensku tak bude pokračovať výskum v oblasti pokročilých materiálov, ktoré sa neskôr využijú v biomedicíne, biotechnológiách či udržateľnej energetike. Akadémia pracuje na projekte spolu s Výskumným technickým centrom VTT vo Fínsku a Univerzitou Helsinky.SAV bude na tomto projekte úzko spolupracovať aj s priemyslom, čo by malo podľa predsedu SAV naštartovať novú éru na Slovensku.dodal Šajgalík.