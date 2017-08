SAV: Vedci testujú roboty, ktoré radia pri hrách so žolíkovými kartami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. augusta (TASR) - Vedci na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied (SAV) v týchto dňoch testujú dva NAO roboty (s menami Tereza a Monika), ktoré hrajú s účastníkmi experimentu kartovú hru. Chcú zistiť, či hlasové prispôsobovanie sa automatických systémov užívateľovi dokáže ovplyvniť jeho dôveru voči týmto systémom.hovorí Štefan Beňuš, ktorý je vedúcim projektu a pôsobí na Ústave informatiky SAV a Filozofickej Fakulte UKF v Nitre. Pri každom ťahu sa účastník experimentu pýta jedného z robotov, akú kartu by mu poradil, aby si ju vybral. Cieľom užívateľa je nahrať čo najviac bodov na základe hlasových rád od robotov. Ich reč sa manipuluje tak, aby sa jeden z nich prispôsoboval hlasu užívateľa.dodal Beňuš.Projekt rieši spolu s tímom už tretí rok, pričom ho podporuje americká vládna agentúra Air Force Office for Scientific Research. Partnermi projektu sú Ústav informatiky SAV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská technická univerzita a zahraniční partneri - Univerzita v Buenos Aires a Columbia University v New Yorku.dodáva Beňuš.TASR informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.