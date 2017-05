Savčenková je pripravená kandidovať vo voľbách prezidenta Ukrajiny

Nadija Savčenková, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 25. mája (TASR) - Nezaradená poslankyňa ukrajinského parlamentu Nadija Savčenková je pripravená kandidovať v prezidentských voľbách, ktoré sa na Ukrajine uskutočnia v roku 2019. Jej nedávno založená strana sa bude uchádzať o priazeň voličov v parlamentných voľbách, dodala v rozhovore pre poľský časopis Krytyka Polityczna.Savčenková vyjadrila nádej, že ňou založený politický subjekt. Vysvetlila, že jednustranu už opustila avysvetlila.Podľa Savčenkovej bude jej strana schopná zmeniť existujúci politický systém a transformovať štátne štruktúry na Ukrajine.Vyjadrila tiež presvedčenie, že jej projekt si získa podporu oligarchov a médií.zdôraznila ukrajinská poslankyňa.Prezidentské voľby by sa na Ukrajine mali konať 31. marca 2019. Súčasný prezident Petro Porošenko sa nedávno vyhol odpovedi na otázku, či sa bude uchádzať o znovuzvolenie do funkcie. Vyhlásil, že je ešte priskoro hovoriť o potenciálnych kandidátoch.Savčenková strávila takmer dva roky vo vyšetrovacej väzbe v Rusku a na jar 2016 bola odsúdená na 22 rokov odňatia slobody za podiel na smrti dvojice ruských novinárov a z protizákonného prekročenia hraníc Ruskej federácie. V máji 2016 jej ruský prezident Vladimir Putin udelil milosť a mohla sa tak vrátiť na Ukrajinu. Umožnila to výmena za dvoch Rusov odsúdených na Ukrajine.Savčenková sa prakticky okamžite po návrate začala angažovať v politike ako poslankyňa za stranu Vlasť. Jej pôsobenie na politickej scéne sprevádzajú kontroverzné vyhlásenia a činy. Savčenkovej tajná návšteva a rokovania v Donbase mali vlani v decembri za následok jej vylúčenie frakcie strany Vlasť. Bola tiež vylúčená z ukrajinskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.Vlani v decembri Savčenková v Ľvove predstavila svoj projekt - občiansku platformu RUNA (Hnutie ukrajinského národa). Hnutie však už vo februári tohto roku oznámilo ukončenie spolupráce so Savčenkovou vzhľadom. V apríli Savčenková založila novú politickú stranu pod názvom Spoločensko-politická platforma Nadije Savčenkovej (OPPNS).