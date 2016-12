Savčenkovú vylúčili z delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy

Nadija Savčenková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 22. decembra (TASR) - Parlament v Kyjeve vylúčil dnes poslankyňu Nadiju Savčenkovú z ukrajinskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE). Celkovo hlasovalo za jej vylúčenie 237 poslancov, požadované minimum bolo 226 hlasov.K návrhu na vylúčenie poslankyne - bývalej vojačky - z delegácie došlo po výzvach rôznych poslancov. Napríklad Vitalij Kuprij tvrdil, že "Savčenková robí hanbu Ukrajine a ohrozuje jej národnú bezpečnosť".uviedol zasa poslanec Jurij Bereza.Formálnym dôvodom vylúčenia je to, že Savčenkovú zvolili do delegácie s cieľom dosiahnuť jej prepustenie z ruského väzenia, poslanci tak boli nútení porušiť princíp kvót na formovanie zoznamu delegátov z frakcií, uviedla agentúra TASS.Savčenková tvrdí, že existuje príkaz na jej fyzickú likvidáciu. Vyhlásila, že "prezidentská kancelária už dostala príkaz urobiť všetko pre to, aby ma zničili, zatkli..., zlikvidovali fyzicky".Meno Savčenkovej sa v posledných dňoch opäť začalo spomínať v súvislosti s tým, že 7. decembra tajne navštívila bieloruský Minsk, kde sa stretla s lídrami samozvaných proruských republík v Donbase - Igorom Plotnickým a Alexandrom Zacharčenkom, a to aj za účasti predstaviteľov Ruska. Tieto rokovania potvrdil i Kremeľ.Dôsledkom Savčenkovej konania bolo tiež jej vylúčenie z frakcie strany Vlasť v ukrajinskom parlamente. Predmetom sporu medzi stranou a Savčenkovou bola možnosť viesť rokovania "s teroristami v Donbase" na východe Ukrajiny.S výzvou nepliesť sa do minských rokovaní sa na Savčenkovú obrátili aj viacerí poslanci Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.Savčenková strávila takmer dva roky vo vyšetrovacej väznici v Rusku, kde ju na jar tohto roku odsúdili na 22 rokov odňatia slobody za podiel na smrti dvojice ruských novinárov a za protizákonné prekročenie hraníc Ruskej federácie. Tento rok v máji sa na Ukrajinu vrátila ako hrdinka. Umožnila to výmena za dvoch odsúdených Rusov.