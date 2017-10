SAZ uznal argumenty Mateja Tótha a zrušil jeho dočasnú suspendáciu

Slovenský atletický zväz (SAZ) uznal argumenty chodca Mateja Tótha, ktorými obhajoval nezrovnalosti v jeho biologickom pase, a zrušil jeho dočasné pozastavenie činnosti. Rozhodnutie národnej organizácie však ešte poputuje na novovzniknutú Jednotku pre integritu atletiky, ktorá sa s ním môže, ale aj nemusí stotožniť. Na rozhodnutie má 21 dní od doručenia. Nasledujúca inštancia je Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne.





povedal na tlačovej konferencii predseda disciplinárky SAZ Ivan Čillík.

povedal.

Tieto tvrdenia však podľa jeho slov boli založené na subjektívnom posúdení.

argumentoval. Úlohu zohralo aj to, že antidopingoví komisári odobrali vzorku večer a nie ráno, ako bolo pôvodne zahlásené, pričom krvné hodnoty sa v priebehu dňa menia.

Jeho tím okrem toho musel vysvetliť aj podozrivú vzorku z roku 2011.

Tóth v stredu uviedol aj to, že celá obhajoba ho stála až 60.000 eur. Po prerokovaní s právnikmi a definitívnom verdikte IAAF či CAS zvažuje aj možnosť civilného súdu.

povedal.

Aby podporil svoju argumentáciu, absolvoval aj detektor lži.

O celom prípade bude teraz rozhodovať Jednotka pre integritu atletiky. Tá už po prvom vypočutí olympijského víťaza na 50 km z Ria 2016 pred DK SAZ dostala všetky vtedajšie podklady a analýzy. Tóthov spis obsahoval 25 príloh, 250 strán, sedem expertných stanovísk odborníkov z oblasti hematológie a metabolomiky zo šiestich krajín sveta. SAZ po svojom stredajšom verdikte pošle organizácii aj ďalšie argumenty a analýzy.

pokračoval Čillík. Aj keď pre SAZ je už prípad uzavretý, v medzinárodnom meradle ešte nie.

Generálny sekretár zväzu Vladimír Gubrický uviedol, že SAZ teraz čaká na právnu analýzu verdiktu, aby mohol Tóth opäť trénovať a súťažiť, ale aby neporušil žiadne pravidlá Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Podľa jeho trénera Mateja Spišiaka by ale mohol začať s prípravou už na budúci týždeň.

uviedol Spišiak.

DK SAZ pri posudzovaní Tóthovej argumentácie, ktorou sa bránil voči obvineniam expertného panelu IAAF, oslovila množstvo expertov. Medzi nimi britského hematológa Kingsleyho Kevina Hamptona, významného českého kardiochirurga Tomáša Káru, českú právnu kanceláriu KŠD Legal, zo slovenských odborníkov biológa a vysokoškolského pedagóga Romana Albertyho, športového fyziológa Viktora Bielika, Petra Kotlára z kliniky telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice v Martine, lekárku hematologického oddelenia FNsP FDR v Banskej Bystrici Eriku Čellárovú, Evu Piatrikovú z univerzity v Bath a hlavného lekára VŠC Dukla Banská Bystrica Vladimíra Vachalíka.

Kauza slovenského chodca odštartovala na začiatku júla, keď ho Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) dočasne suspendovala pre nezrovnalosti v jeho biologickom pase a požiadala o vysvetlenie, pričom mu hrozil až štvorročný dištanc. Tóth z tohto dôvodu vynechal aj augustové majstrovstvá sveta v Londýne, kde mal obhajovať zlato v chôdzi na 50 kilometrov z Pekingu 2015.

Najlepší športovec SR za rok 2016 sa však voči obvineniam okamžite ohradil a zdôraznil, že počas celej kariéry zásadne vystupoval proti akýmkoľvek nekalým praktikám. Následne sa začal jeho boj o očistenie mena. V nasledujúcom období zbieral dôkazy, analýzy a vyjadrenia rešpektovaných svetových odborníkov z rôznych oblastí, aby preukázal, že ide o prirodzený fyziologický stav organizmu.

V polovici augusta absolvoval Tóth vypočutie pred DK SAZ, kde predložil nové dôkazné materiály, ktoré vysvetľujú odchýlku. Jeho spis obsahoval 25 príloh, 250 strán, sedem expertných stanovísk odborníkov z oblasti hematológie a metabolomiky zo šiestich krajín sveta. Zároveň prisľúbil, že ak to bude SAZ, IAAF, alebo WADA vyžadovať, podrobí sa aj ďalším vyšetreniam. DK SAZ si nechal čas na rozhodnutie a oslobodzujúci verdikt vyriekol v stredu.

"Disciplinárna komisia Slovenského atletického zväzu (SAZ) dospela na svojom zasadnutí v stredu 4. októbra v Bratislave k tomuto rozhodnutiu. DK jednohlasne rozhodla, že zo strany Mateja Tótha neprišlo k porušeniu žiadnych antidopingových pravidiel, a preto ruší jeho dočasný zákaz činnosti,""Pocity sú veľmi pozitívne a šťastné. Som veľmi rád, že DK SAZ rozhodla v môj prospech, čo som aj tvrdil pri prvom preskúmaní obvinení. IAAF sledovala moje hodnoty v rokoch 2009-2016, z 24 odberov bola len jedna vzorka mimo medzí. Išlo o nízke hodnoty hemoglobínu z roku 2016. Práveže vysoké hodnoty hemoglobínu ukazujú na podozrenia z dopingu. Mne namerali nízke. Podľa IAAF to mohlo byť spôsobené manipuláciou s krvou, teda tak, že by som si nechal odobrať vlastnú krv a potom som ju mal pred OH použiť,""Neexistuje objektívna metodika. Algoritmus matematického výpočtu modelov nie je verejne prístupný, preto ho ani nevieme overiť. V lete 2017 som absolvoval množstvo lekárskych vyšetrení a testov, aby som dokázal, že to nie je spôsobené dopingom, ale prirodzenými danosťami môjho organizmu. Ďalším silným pilierom bol stav môjho organizmu pred odberom, prepad hodnôt bol spôsobený hlavne v dôsledku zranenia,""Hodnota hemoglobínu bola najvyššia, ale v medziach normy. Prišlo vtedy k určitej dehydratácii po náročnej ceste a tiež prechodom do extrémnych klimatických podmienok, spolu s problémami s trávením.""Biologický pas má svoje miesto v boji proti dopingu, ale nemal by to byť jediný argument. Nie je to 100 percent, ako v mojom prípade,""Na všetky otázky všeobecne o dopingu i o konkrétnych obvineniach som odpovedal nie a odborníkom boli vyhodnotené, ako pravdivé.""Ja osobne aj celá disciplinárna komisia SAZ sme presvedčení o týchto argumentoch, a preto sme aj takto hlasovali. Sme si istí, že presvedčia aj Jednotku pre integritu atletiky. Analýzy boli všetky v prospech Mateja Tótha, ale každý odborník sa nato pozeral z iného pohľadu,""Chcel by som sa poďakovať DK za podporu. Veril som, že to takto dopadne. Vychádza to teraz tak, že Matej by mal začať na budúci týždeň nový cyklus prípravy na rok 2018. Vrcholom budú majstrovstvá Európy. Pôjdeme podľa osvedčeného modelu, ktorý funguje už dlhé roky s tým, že Matej bude musieť absolvovať kvalifikáciu, čiže pôjde 50-tku na jar. Pevne verím, že všetko pôjde dobre a zlé veci už máme za sebou,"