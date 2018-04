SBA chce pokračovať v sociálnom dialógu s odborármi

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovenská banková asociácia (SBA) chce pokračovať v sociálnom dialógu s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva. A to aj napriek tomu, že kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni, teda v bankách, kde sú zamestnanci odborovo organizovaní, funguje veľmi dobre a SBA ho považuje za efektívnejšie. Asociácia o tom informuje na svojej webovej stránke.SBA však upozornila na to, že sa nevenuje kolektívnemu vyjednávaniu vyššieho stupňa, nakoľko na to nemá mandát od svojich členov.upozornila asociácia.Podľa nej kolektívna zmluva vyššieho stupňa obsahovala iba minimálny rámec práv zamestnancov, pričom práve kolektívne zmluvy vyrokované na podnikovej úrovni rozširujú okruh a rozsah práv zamestnancov.