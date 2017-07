SBL bude mať v novej sezóne desať tímov, nováčikom bude Žilina

Na snímke hráči Interu sa radujú po piatom zápase finále play off Eurovia SBL medzi BK Inter Bratislava - MBK Rieker Com-therm Komárno 20. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok



Nový tréner Handlovej Krajnovič

Novým trénerom basketbalového klubu MBK Handlová sa stal Krunoslav Krajnovič. Štyridsaťjedenročný Chorvát sa vrátil na Slovensko po dvoch sezónach.



"Po mojom príchode do Handlovej a po vstupe do jej krásnej športovej haly, sa mi v okamihu vybavil obraz preplneného hľadiska z ligového ročníka 2005/2006, keď som s Lučencom získal titul práve po veľmi atraktívnej finálovej sérii s Handlovou. Veľmi si prajem, aby som podobnú atmosféru zažíval aj v nastávajúcej sezóne, pretože fanúšikovia Handlovej sú fantastickí," povedal pre oficiálnu klubovú stránku.



Krajnovič má s najvyššou slovenskou súťažou bohaté skúsenosti. S Lučencom získal ligový titul a Slovenský pohár, pôsobil aj v Žiline, Komárne, Spišskej Novej Vsi a Prievidzi. "V čase, keď ma vedenie Handlovej oslovilo, som mal ešte ďalšie tri ponuky, čo bolo pre mňa po dvojročnom basketbalovom pôste veľmi príjemné. Rozhodnutie zakotviť v Handlovej prišlo rýchlo, pretože je to klub, ktorý má okrem bohatej histórie, aj vynikajúce podmienky pre rast basketbalu. A práve s cieľom vrátiť tento klub tam, kam patrí, som sem prišiel. Chce to iba tvrdú prácu, disciplínu a trpezlivosť ako zo strany realizačného tímu, tak zo strany hráčov a najmä fanúšikov," dodal.

Bratislava 1. júla (TASR) - Najvyššia slovenská súťaž basketbalistov bude mať v novej sezóne desať účastníkov. V záverečný deň podania prihlášok potvrdil účasť v SBL 2017/2018 aj MBK Žilina, ktorý bude figurovať ako nováčik. V lige v porovnaní s predchádzajúcou sezónou nepokračujú Nitra a Lučenec.Nitra skončila v uplynulom ročníku na poslednom mieste. Z ligy nezostúpila, ale na konci júna oznámila, že odstupuje do súťaže. Dôvodov malo byť viacero - vysoké konkurenčné prostredie vrcholových športových klubov v Nitre, nadväzujúca nemožnosť získania dostatočného objemu financií od potenciálnych sponzorov v regióne na bezproblémové odohratie celej sezóny a aj nízka kvalita voľných slovenských hráčov s nepomerom k ich platovým požiadavkám. Po 15 rokoch tak z basketbalovej mapy zmizne dvojnásobný majster Slovenska (2005, 2009) a víťaz Slovenského pohára (2012).Nitru nasledoval Lučenec, ktorý sa vlani vrátil medzi elitu po ôsmich rokoch. Vydržal však len jednu sezónu.uviedol na oficiálnom webe SBL jej riaditeľ Peter Mičuda.Pre štart v SBL sa po počiatočných váhaniach rozhodol aj MBK Žilina. Účastník prvoligovej súťaže mal k postupu našliapnuté už po základnej časti, v skupine o prvé až piate miesto v uplynulej sezóne jasne triumfoval.zdôvodnil prihlášku generálny manažér Žiliny Ondrej Šoška.Sezóna 2017/2018 tak bude mať párny počet účastníkov – desať. Prihlášku si podali: BK Inter Bratislava (obhajca titulu), MBK Rieker Com-Therm Komárno, KB Košice, BC Prievidza, BK Levickí Patrioti, Iskra Svit, MBK Handlová, VŠEMvs Karlovka Bratislava, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a MBK Žilina. Základná časť sa podobne ako pred rokom bude hrať štvorkolovým systémom (2x doma, 2x vonku), ligový kolotoč si dá prestávku počas oficiálnych asociačných termínov a Slovenského pohára. Úvodný rozskok nového ročníka je na programe 30. septembra 2017.dodal Mičuda pre basketliga.sk.Okrem tradičných ligových zápasov je v hre aj účasť slovenských tímov v medzinárodných súťažiach. Inter mal záujem o účasť v Európskom pohári FIBA, ale napokon nedostal od Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) výnimku na svoje koše v Hant aréne. Záujem je však o Alpsko-jadranský pohár, ktorý vyhrali v sezóne 2016/2017 basketbalisti Komárna.