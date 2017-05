SBL: Komárno postúpilo do finále, o titul zabojuje proti Inte

hlasy po zápase (zdroj: basketliga.sk):



Richard Ďuriš, tréner Komárna: "Sme šťastní! Sme šťastní, že sme túto náročnú skúšku zvládli. Aj po veľmi dobrom začiatku, obrovský klobúk dole pred našimi hráčmi, pretože sme už v prvom polčase prišli o Langstona, sa mužstvo ešte viac zomklo a to, čo sme dnes predvádzali v obrane, tak to bolo niečo úžasné. Sme radi a tešíme sa na finále. Opäť rozhodlo, že sme stratili o 14 lôpt menej a doskočili o 10 lôpt viac, bolo to tak v každom zápase v sérii, kto tieto dva ukazovatele kontroloval, bol úspešný. Ani v najkrajšom sme som si nepredstavoval, že by sme nad Košicami mohli vyhrať takýmto rozdielom. To, že to zvládneme, som chalanom veril, ale to, čo dnes predviedli a ukázali, na to sa len ťažko hľadajú slová."



Richard Leško, tréner Košíc: "Na tomto zápase bolo najlepšie to, že pre nás skončil. Nemyslím si, že sme si po tejto sezóne zaslúžili takto kruto skončiť, ale domáci vyhrali úplne zaslúžene. Prehra možno až takýchto rozmerov má svoje dôvody a tie sa nám ukazovali v menšom rozsahu už od začiatku play-off. Je jednoduché povedať, že Košiciam odišla forma na play-off, ale ono to nie je úplne tak. Pred vyraďovacou časťou sme mali šnúru 15–1 a posledný zápas pred play-off sme v Prievidzi vyhrali o nejakých dvadsať bodov, všetko vyzeralo dobre a o tri dni neskôr sme doma s Handlovou predviedli úplné trápenie. A nezmenili sme nič. Naši mladí lídri a niektorí ďalší hráči nezvládli tlak z play-off a čo také play-off obnáša. Štatisticky a percentuálne nám všetko klesalo. Tu by som hľadal jeden z hlavných dôvodov."









Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR