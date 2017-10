SBL: Tréner Rizman v Komárne skončil, nahradil ho Šporar

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Milos Sporar nie jest już trenerem KSK Noteć https://t.co/8TXUKlhqqL pic.twitter.com/HHKY1OKG2l — inowroclaw.info.pl (@inowroclawinfop) October 22, 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 26. októbra (TASR) - Prvá zmena na trénerskom poste sa udiala v Eurovia Slovenskej basketbalovej lige už po 6. kole. Basketbalistov MBK Rieker Com-Therm Komárno ďalej nepovedie Slovinec Vladimir Rizman, ktorého nahradil vo funkcii jeho 41-ročný krajan Miloš Šporar. Informovala o tom webstránka basketliga.sk.K trénerskej zmene sa odhodlalo vedenie "obuvníkov" vzhľadom na nepresvedčivý herný prejav a výsledky mužstva v úvode ročníka. Rizman nebol na lavičke už pred stredajším duelom Helios Alpsko-jadranského pohára proti českému Děčínu, víťazný zápas nakoniec odkoučoval z pozície trénera manažér tímu Jozef Paulik.vysvetlil pre basketliga.sk manažér Komárna.Vicemajstra sa ujal od štvrtka Slovinec Miloš Šporar. Bývalý úspešný basketbalista začínal s trénerskou kariérou v Zlatorogu Laško, kde sa od tímu juniorov dostal až k mužom. V roku 2011 a 2012 viedol slovinský reprezentačný tím do 16 rokov, hneď v úvodnom roku sa prebojoval s družstvom do elitnej kategórie, keď obsadil na ME B-divízie v Macedónsku prvé miesto. V sezóne 2014/2015 sa ujal kormidla v maďarskom tíme Zalakerámia-ZTE KK, s ktorým sa mu podarilo udržať v najvyššej súťaži. V predchádzajúcej sezóne viedol poľský druholigový klub KSK Noteč Inowroclaw. Ako asistent pôsobil tiež pri slovinskej reprezentácii, v chorvátskej Cibone Záhreb či tureckom Royal Hali Gaziantep. Premiéru na lavičke Komárna absolvuje v sobotňajšom stretnutí 7. kola Eurovia SBL na palubovke MBK Handlová.