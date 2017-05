Scenáristi a producenti v Hollywoode sa dohodli, odvrátili hroziaci štrajk

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LOS ANGELES 2. mája (WebNoviny.sk) - Hroziaci štrajk scenáristov sa v poslednej chvíli podarilo odvrátiť v hollywoodskej "továrni na sny".Ako vyplýva z informácií amerických médií, zástupcovia odborovej organizácie scenáristov (Writers Guild) a predstavitelia podobného subjektu zastupujúceho záujmy filmových a televíznych producentov (Alliance of Motion Picture and Television Producers) sa dohodli na novej zmluve s trojročnou platnosťou.Podľa prvej zo signatárskych strán sa podarilo do dokumentu zapracovať ústupky doteraz nepoznaných rozmerov, aj keď nie všetko, čo by tam scenáristi boli radi videli. Väčšina členov však dokument, ktorý je výsledkom rokovaní prebiehajúcich od marca, schválila.Platnosť doterajšej zmluvy vypršala v noci nadnes.V prípade nedosiahnutia novej dohody by štrajk bol ohrozil výrobu predovšetkým denných televíznych talk-show programov, namiesto ktorých by vysielatelia siahli zrejme po reprízach.Predstavitelia scenáristov, ktorí zastupovali viac ako 13.000 autorov, požadovali zvýšenie odmien a príspevkov na zdravotné poistenie.