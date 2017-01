Schäuble je pripravený na pokračovanie finančnej pomoci Grécku bez MMF

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble. Foto: TASR/AP/Virginia Mayo Foto: TASR/AP/Virginia Mayo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 18. januára (TASR) - Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble je pripravený na pokračovanie finančnej pomoci Grécku bez účasti Medzinárodného menového fondu (MMF). Napísali to dnes nemecké noviny Bild bez uvedenia zdroja.Rokovania medzi Aténami a ich zahraničnými veriteľmi sa vlečú celé mesiace. Dôvodom sú rozdielne názory na reformy trhu práce a energetického sektora, ako aj na fiškálne ciele a opatrenia na zmiernenie gréckeho dlhu. MMF totiž uviedol, že sa zapojí do tretieho záchranného balíka pre Grécko len v prípade, že ide o posledný balík pomoci a bude zahŕňať zmiernenie gréckeho dlhu.Nemecká vláda by bola síce rada, keby sa fond pripojil k tretiemu programu pomoci, pretože by to zvýšilo jeho dôveryhodnosť. Ale Berlín je proti odpísaniu časti gréckeho dlhu, súhlasí len so zmiernením podmienok jeho splácania.Nemecké ministerstvo financií sa tak pripravuje na hlasovanie o pomoci Grécku v Bundestagu, dolnej komore nemeckého parlamentu v prípade, že MMF sa odmietne zapojiť do pomoci zadlženej krajine. Schäuble totiž v minulosti Bundestagu sľuboval, že MMF sa bude podieľať na pomoci Grécku.Bild, ktorý nemenoval zdroj svojich informácií, napísal, že podľa Schäubleho by mal dieru po výpadku financií od MMF zaplniť záchranný fond eurozóny - Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM).Nemecké ministerstvo financií sa zatiaľ k článku v novinách nevyjadrilo. Bild tvrdí, že Bundestag bude hlasovať o úprave programu pre Grécko ešte pred parlamentnými voľbami v krajine, ktoré sa uskutočnia v septembri.Schäuble minulý týždeň navrhol, aby sa ESM zmenil na Európsky menový fond, čo by prispelo lepšeniu manažmentu kríz v Európe.