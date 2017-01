SCHELLING: Bude trvať päť rokov, aby Británia vyrokovala odchod

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 17. januára (TASR) - Vyrokovanie úplného odchodu z Európskej únie (EÚ) môže trvať Veľkej Británii až päť rokov. Nikto zatiaľ totiž nevie ako presne bude brexit vyzerať a otázne je aj to, či bude horší pre Európu alebo pre samotné Spojené kráľovstvo. Na medzinárodnej konferencii Euromoney vo Viedni to dnes vyhlásil rakúsky minister financií Hans Jörg Schelling.Britská premiérka Theresa Mayová by mala dnes predstaviť plán, ako by mal brexit vyzerať. Britské médiá špekulujú o tom, že Mayová dá najavo, že nemá záujem o "čiastočné zotrvanie" v európskej dvadsaťosmičke a špekulujú tak o tzv. "tvrdom brexite".Podľa Schellinga však rokovania o podmienkach odchodu z Únie môžu trvať Británii až päť rokov, nie teda dva, ako sa často uvádza. "Presne nikto nevie, ako sa to bude diať. Nie je úplne jasné, čo článok 50 Lisabonskej zmluvy znamená," skonštatoval Schelling. Podľa neho nie je zo zmluvy jasné, či je, alebo nie je možné paralelne rokovať o vystúpení Británie a o novej zmluve. "Som toho názoru, že je potrebných päť rokov," povedal Schelling s tým, že veľká diskusia o brexite je napríklad vo finančnom sektore, ktorý sa zaoberá možnými vplyvmi.Vystúpenie Británie z Únie však podľa neho nebude v tomto roku jediný problém, ktorému bude EÚ čeliť. Podľa neho bude témou aj politika nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tiež pripomenul, že nie je stále vyriešená ani migračná kríza. "" myslí si rakúsky minister.Podľa hlavného ekonóma UniCredit pre strednú a východnú Európu Lubomira Mitova nie je tiež jasné, ako sa budú rokovania o brexite vyvíjať." podotkol Mitov.Je presvedčený, že najväčší dosah bude mať vystúpenie na finančný trh, najmä na ten v Británii a dôležité bude pre Britániu aj vyrokovanie podmienok o voľnom obchode. "" očakáva Mitov. Zároveň však dodal, že k presunom možno ani nemusí dôjsť, nakoľko Frankfrut, Paríž alebo Dublin nemajú kapacitu na všetky banky z Londýna.Aktuálny vplyv brexitu na Úniu či na región strednej a východnej Európy však podľa Mitova nebude viditeľný v tomto roku. "Výhľad pre strednú a východnú Európu nie je zlý," dodal Mitov. Najviac by však brexit mohol zasiahnuť Nemecko, keďže má s Britániou silné obchodné vzťahy.