Schengen sa ešte nerúca, verí Peter Pellegrini

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini, archívna snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) – Ak by sa naplnili úvahy nemeckého ministra vnútra Horsta Seehofera vracať z hraníc migrantov, zrejme by prišlo k ďalším krokom, ktoré by znemožňovali plniť Schengenu svoje poslanie. V relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).naznačil premiér. Verí, že sa Schengen ešte nerúca, no prípadné zavedenie kontrol na hraniciach by popreli jeho princíp. Súčasná situácia podľa neho však odhaľuje i to, akou chybou bolo, že sa v predchádzajúcom období nevenovala dostatočná pozornosť ochrane vonkajších hraníc schengenského priestoru.Pellegrini potvrdil, že SR neopustí svoj zásadný odmietavý postoj k snahám prerozdeľovať migrantov. Poukázal pritom i na to, že nie je práve korektné, ak niekto, kto podstatným spôsobom zavinil súčasnú situáciu svojvoľnou otvorenou politikou, sa potom, čo sa stav stal neúnosným, dožaduje solidárnosti od ostatných. Slovensko i tak podľa Pellegriniho prejavilo dostatočnú mieru solidarity a ochotu riešiť migračný problém.pripomenul.zdôraznil premiér.V rozhlasovej diskusii sa vyjadril aj k rozhovoru s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom, s ktorým sa vo štvrtok (21.6.) stretol v Budapešti na schôdzke premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4), hovorili spolu o rakúskych kontrolách na hranici Jarovce-Kitsee.uviedol.povedal. Zároveň dodal, že