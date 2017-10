Schilling: Reformácia v Európe narušila jednotnú náboženskú kultúru

Martin Luther Foto: Wikipédia Foto: Wikipédia

Bratislava 27. októbra (TASR) - Reformácia v Európe narušila jednotnú náboženskú kultúru, nebolo to však úmyslom Martina Luthera, ten chcel totiž zreformovať cirkev ako takú. Pre TASR to uviedol nemecký profesor histórie Heinz Schilling, ktorý pôsobil na Humboldtovej univerzite v Berlíne. V rámci svojej profesie sa venuje najmä nemeckému mníchovi Martinovi Lutherovi a reformácii. Tento rok si pripomíname jej 500. výročie.konštatoval Schilling.Tým sa otvorila cesta k fundamentálnej kultúrnej, politickej a spoločenskej diferenciácii v Európe aj v rámci jednotlivých európskych krajín a štátov, čo však so sebou dlhodobo prinieslo tvrdé a často aj krvavé konflikty.dodal.Zároveň upozornil na to, že v prípade, ak by sa aj reformácia neuskutočnila v dôsledku Luthera, tak či tak by v dlhodobom meradle došlo k takzvanému diferenciačnému efektu, minimálne v rámci cirkvi, keďže aj nezávisle od neho sa vyskytovali hlasy požadujúce reformu stredovekej cirkvi spolu s kritikou pápeža.