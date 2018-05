Schimmelpfennig:V procese tvorby nevidím, nepočujem, musím sa uzavrieť

Na snímke nemecký dramatik a tohtoročný patrón festivalu Nová dráma/New Drama Roland Schimmelpfenning počas tlačovej konferencie 14. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. mája (TASR) - Najčastejšie uvádzaný súčasný nemecký dramatik Roland Schimmelpfennig odložil všetky svoje projekty, pricestoval do Bratislavy, aby tu v pondelok otvoril festival Nová dráma/New Drama 2018.uviedol na stretnutí s novinármi tohtoročný patrón festivalu.Prezradil aj to, na čom pracoval v čase pozvania na festival, kedy s jeho organizátormi nekomunikoval.doplnil autor inšpiratívnych textov ťažkých na interpretáciu a zaujímavých na herecké stvárnenie.priznal dramatik s tým, že v novom projekte sa zaoberá témou nové médiá a internet.doplnil k hre, ktorú pripravuje pre divadlo vo švédskom Malmö. Na leto 2019 zasa plánuje hru 100 piesní v divadle v Stuttgarte.Schimmelpfennig otvorí festival v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, ktoré bolo kedysi scénou SND, kde sa uskutočnila aj slovenská premiéra jeho hry Arabská noc ovenčená divadelnými cenami Dosky. Aký má nemecký dramatik vzťah k svojim starším hrám?konštatoval autor, ktorého hry sa doteraz hrali s veľkým úspechom vo vyše 40 krajinách a vychádzajú knižne po nemecky aj v cudzojazyčných prekladoch.Aké prianie adresuje novej dráme na slávnostnom otvorení festivalu?" vyhlásil Schimmelpfennig, slovenským divadelníkom známy predovšetkým ako autor dramatických textov so špecifickou formou, svojskou atmosférou, neprehliadnuteľnou jazykovou štruktúrou. Viacero jeho hier inscenovalo Mestské divadlo Žilina. Jeho dramatické texty Arabská noci, Predtým/potom, Žena z minulosti, Push Up 1-3, SEČ (stredoeurópsky čas), Ídomeneus postupne od ich prvého uvedenia na slovenských javiskách v roku 2004 odhaľovali krok za krokom autorovo dramatické zmýšľanie, vývin námetov, zmeny v jazykových štruktúrach.Aké témy zaujímajú dramatika v súčasnosti?povedal pre TASR Schimmelpfennig.Návštevníkom Novej drámy ponúkne i masterclass, po ktorom bude nasledovať diskusia a prezentácia zborníka Schimmelpfennigových hier, ktorý vydal Divadelný ústav. Prvý knižný výber drám uznávaného nemeckého dramatika v slovenskom jazyku obsahuje tri u nás doteraz nepreložené ani neinscenované hry - Ríša zvierat, Čierna voda a Zimný slnovrat.