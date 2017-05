SCHINDLER: Islamský štát bude po vojenskej porážke nebezpečnejší

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. mája (TASR) - Islamský štát (IS) prehráva bitky a stráca územia v Sýrii a v Iraku, no pre Európu môže byť čoraz nebezpečnejší. O premene tejto organizácie, jej financovaní a možnostiach, ako ju eliminovať, sa TASR rozprávala počas bezpečnostnej konferencie GLOBSEC s členom monitorovacieho tímu Bezpečnostnej rady OSN Hansom-Jakobom Schindlerom.IS sa zaujíma predovšetkým o ciele vo Veľkej Británii, Francúzsku, Belgicku a Nemecku, pretože stovky ľudí pochádzajúcich z týchto krajín sa pridali k Islamskému štátu. IS sa preto snaží v plnej miere využívať tieto siete. Vo všeobecnosti platí, že ak máte viac možností a kontaktov, tak sa vám vždy podarí niekoho zverbovať na útok. IS ako teroristická organizácia ponúka len dve možnosti. Buď ste s nimi, alebo ste mŕtvy. Preto musím povedať, že celá Európa je týmto prístupom ohrozená.Vo východnej Európe je menej príležitostí. Majú tam menej možností niekoho kontaktovať. No vieme napríklad o zmarenom útoku vo viedenskom metre. Neznamená to, že by to neskúsili, ale doteraz neuspeli. Majú minimum ľudí, ktorí hovoria po slovensky, tak je pre nich ťažké niekoho kontaktovať priamo na Slovensku. Skúšajú to všade, no tam, kde majú viac kontaktov, majú logicky viac šancí uspieť.V súčasnosti sa mnoho ľudí domnieva, že sme porazili IS. Nie je to pravda. To, čo sa deje, je zmenšovanie územnej plochy, ktorú kontroluje IS. To je len dôležitý prvý krok. Tým pádom má menej možností regrutovať nových bojovníkov z týchto oblastí a dopĺňať tak svoje stavy. Na rozdiel od Al Kájdy, ktorá sa zameriavala na menší počet vysokomotivovaných moslimských mužov k útokom.IS tvrdí, že buduje štát a lanári ľudí. Ste lekár? Pridajte sa k nám. Ste zdravotná sestra? Pridajte sa k nám. Máme prácu pre každého. Pre moslimov je povinnosť prísť a pridať sa k IS, lebo je to kalifát. Odoberanie území im znižuje možnosti financovania. No musíme pritom vziať do úvahy dva faktory. Zmenšovanie územia síce na jednej strane znamená menej finančných zdrojov, no zároveň je to aj znižovanie nákladov na činnosť IS.Keď kontrolovali Rammádí a Fallúdžu, potrebovali prostriedky na ich fungovanie, na zásobovanie potravinami, vodou, elektrickou energiou. Teraz na svoju činnosť potrebujú menej peňazí a postupne sa transformujú na organizáciu podobnú Al Kájde. Viac sa zameriavajú na útoky v zahraničí ako bol Manchester, Berlín, Sankt Peterburg alebo Paríž. Vedenie IS sa pripravuje na existenciu po vyhnaní z Iraku a zo Sýrie. Aj preto bude od tejto organizácie hroziť väčšie riziko v oblastiach mimo ich súčasného územia.Pre Európu určite áno.Spomínali ste, že zmenšovanie územia IS je len prvým krokom vedúcim k jeho porážke. Aké by mali byť tie ďalšie?Ľudí, ktorí sú na území IS, môžeme rozdeliť do dvoch skupín - na tých, ktorí sa vrátili a chcú zostať, voláme ich navrátilci a na tých, ktorí chcú ďalej páchať násilie. To je veľmi nebezpečná skupina ľudí a je potrebné zabrániť, aby odchádzala do miest ďalších konfliktov, ktoré pretrvávajú alebo sa môžu viac rozhorieť, napríklad v juhovýchodnej Ázii na Filipínach.Pri navrátilcoch rozlišuje tri podskupiny. Najskôr ľudia, ktorí boli členmi teroristickej organizácie, no to, čo videli a zažili, im prinieslo trpké vytriezvenie z IS a terorizmu celkovo. Týchto ľudí treba vyšetrovať a potrestať za prípadné zločiny, no zároveň je potrebné mať stratégiu, ako ich integrovať do spoločnosti, aby opäť neskončili medzi teroristami. To je dôležité najmä v prípade detí, ktoré sa radikalizovali spolu s rodičmi a boli svedkami mnohých zločinov. Pre nich je potrebný dlhodobý cieľ, aby sa stali súčasťou mierumilovnej spoločnosti.Potom je skupina bojovníkov, ktorí chcú preniknúť opäť do Európy, aby v nej viedli a organizovali útoky. Tých je potrebné zaistiť a znemožniť im cestovanie. Tretia skupina je sklamaná z IS, ale chce naďalej pokračovať v terorizme. IS nevidia ako rešpektovania hodnú organizáciu, pretože zlyhala, no sú pripravení pridať sa k inej teroristickej organizácii. Vyzerajú, že sa úplne rozišli s terorizmom, no v skutočnosti len čakajú na ďalšiu príležitosť.Doteraz ide o zanedbateľné množstvo ľudí, ktorí sa dostali do Európy medzi migrantmi s cieľom páchania teroristických útokov. Napríklad organizátori parížskych útokov. Drvivá väčšina migrantov, ktorá prišla do Európy, nie sú žiadni teroristi. Zistili sme množstvo spôsobov, ako sa ľudia zo Sýrie môžu dostať do Európy bez toho, aby využili migračné trasy.Migračná vlna môže ukryť teroristu v dave ľudí, no je to veľmi riskantný spôsob. Po ceste sa dostáva do kontaktu s množstvom inštitúcií. Najskôr sa musí ako utečenec registrovať v Grécku, potom sa musí opäť registrovať v krajine, kam sa presídli, pričom medzitým prechádza množstvo hraníc. Navyše členské krajiny postupne prepájajú svoje databázy a je čoraz ťažšie uniknúť ich pozornosti. IS má však pravidlo, že každý zahraničný bojovník, ktorý príde z Európy, musí okamžite odovzdať pas. Najmä takzvané schengenské pasy dokáže opäť využiť.Okrem toho spolupracuje s viacerými zločineckými organizáciami v Európe, od ktorých získava ukradnuté alebo stratené pasy. Takisto IS dokáže vydávať oficiálne sýrske pasy. Sýrska vláda ich čísla poskytla Interpolu. Preto musia byť členské štáty v kontakte s Interpolom, aby získali informácie, ktoré pasy vydal IS, aby identifikovali potenciálnych útočníkov. Zo spomínaných dôvodov je pre teroristov jednoduchšie letieť do Európy, ako sa infiltrovať medzi utečencov.Najväčším zdrojom je predaj ropy a zemného plynu. Ďalším zdrojom je „výpalné“, ktoré musí zaplatiť každý, kto žije na území IS alebo cez neho prechádza. Do úvahy prichádza aj predaj ukradnutých umeleckých predmetov a historických pamiatok. IS má tiež profit z predaja poľnohospodárskych produktov a niekde na konci tohto reťazca sú dary a dotácie od zahraničných sponzorov.Teroristické organizácie vo svete vyvinuli aj ďalšie druhy financovania. Napríklad Al Kájda, ale sčasti aj IS, zarába v oblasti islamského Maghrebu na pašovaní. Všetko, čo prechádza cez západnú Afriku, či zbrane, drogy, cigarety, spotrebné tovary smerom do Líbye, im prináša zisk, lebo ovládajú obchodné trasy. Podobne je to v Afganistane v spolupráci s Talibanom a v Jemene pri dohodách s miestnymi kmeňmi. Toto sú rôzne regionálne príležitosti, ktoré vedia teroristické organizácie využiť na miestach, kde je slabá vláda a bezprávie.Vôbec nie. Väčšina útokov je finančne nezávislá od IS. Opäť, výnimkou bol Paríž, kde IS dal niekoľko tisíc dolárov mužom, ktorí prešli zo Sýrie až do Francúzska. Aj oni sa však sčasti financovali sami. Útočník z Berlína nepotreboval žiadne externé zdroje, akurát ukradol nákladné auto. Najčastejšie ide o finančne veľmi nenáročné akcie pre IS, no s veľkým ohlasom a dosahom.Len veľmi pomaly. Snažíme sa monitorovať globálny obchod s ropou, upozorňovať na aktivity teroristov, a tak zamedziť ich financovaniu. Rovnako sledujeme obchodníkov s umeleckými dielami a preverujeme poskytovanie finančných služieb. Chceme ich využívanie legislatívne upraviť tak, aby sme čo najviac sťažili ich potenciálne využitie pre teroristické organizácie. Ak zistíme, že im niekto poskytuje služby, zverejníme jeho meno na čiernom zoznam. Predstavte si, že periete špinavé peniaze pre IS alebo Al Kájdu a verejnosť sa to dozvie, tak ste v tomto nelegálnom biznise skončili.