Schmidt skončil na lavičke 1. FSV Mainz

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub 1. FSV Mainz sa dohodol na predčasnom ukončení kontraktu so svojim trénerom Martinom Schmidtom. Jeho zverenci sa iba tesne vyhli zostupu z najvyššej súťaže.K rozhodnutiu prišlo po analýze sezóny, Mainz v nej nespadol do baráže o Bundesligu len vďaka lepšiu gólovému rozdielu.uviedol športový riaditeľ Mainzu Rouven Schröder.Schmidt pôsobil na lavičke tímu od februára 2015, v sezóne 2015/16 vybojoval s družstvom miestenku v Európskej lige UEFA. Schröder uviedol, že sa klub pustil do hľadania nového kormidelníka. Informovala agentúra DPA.