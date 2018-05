Schôdza sa skončila, o zákaze interrupcií rozhodnú poslanci v júni

Na archívnej snímke NRSR. Foto: TASR/Martin Baumann Na archívnej snímke NRSR. Foto: TASR/Martin Baumann

Viacerí poslanci koalície a opozície zahlasujú za zákaz interrupcií

Bratislava 29. mája (TASR) - Schôdza Národnej rady SR, ktorá bola v poradí tridsiata prvá, sa skončila po 12 dňoch rokovania. Zvyčajne sa schôdze končia odhlasovaním posledných prerokovaných bodov, tentokrát schôdzu ukončilo posledné vystúpenie k návrhu, ktorým chcú kotlebovci zakázať interrupcie.Diskusia sa začala už v pondelok (28.5.) dopoludnia, prihlásili sa do nej takmer výlučne poslanci ĽSNS. Vzhľadom na ich počet a dĺžky vystúpení sa debata preniesla do utorka a poslanci ju nestihli ukončiť do hlasovania, ktoré bolo o 11.00 h a ktorým sa mala schôdza skončiť. Snemovňa tak rozhodla, že o poslednom bode nerozhodnú po jeho prerokovaní, ale až na júnovej schôdzi.Hoci nejde o celkom štandardný postup, parlament ho už neraz použil. Kotlebovci kritizovali toto rozhodnutie aj neúčasť výraznej väčšiny poslancov ďalších strán na rokovaní. Pritom ani poslanci ĽSNS nezvyknú v pléne sedávať pri každom návrhu všetci.Do diskusie sa zapojili aj niekoľkí koaliční a opoziční poslanci mimo ĽSNS. Kritizovali kotlebovcov za ich nekonzistentné postoje v otázke ochrany detí. Pripomínali ich popieranie holokaustu a rasistické názory.Niektorí poslanci koalície aj opozície potvrdili zámer hlasovať za návrh zakázať interrupcie. Medzi nimi napríklad poslanec Smeru-SD Marián Kéry, ktorý žiada, aby poslancov za hlasovanie s fašistami v tejto veci ľudia nesúdili. Časť hlasov sa nájde aj v klube Sme rodina, zrejme aj v OĽaNO.K téme sa nedávno vyjadril aj predseda Smeru-SD Robert Fico, podľa ktorého je právna norma v rozpore s Ústavou SR. Fico je za to, aby žena mala právo rozhodnúť sa sama tak, ako to umožňuje súčasný zákon.Viacerí poslanci koalície aj opozície zahlasujú za návrh kotlebovcov zakázať interrupcie. Avizovali to v Národnej rade SR pri rokovaní o tomto návrhu.Právnu normu podporí napríklad poslanec Smeru-SD Marián Kéry. "Nechcem mať problém so svojim svedomím," vyhlásil v pléne Kéry, ktorý žiada, aby ľudia nesúdili poslancov za hlasovanie s fašistami v tejto veci."Za tento návrh zákona hlasovať budem. Nesúďme poslancov, ktorí sa rozhodli hlasovať, ale nesúďme ani ženy, ktoré sa rozhodli pre umelé prerušenie tehotenstva," zdôraznil Kéry. Zároveň vyhlásil, že nie je fašista, ani alibista.V rozprave kotlebovcov kritizoval za ich postoje k holokaustu, za jeho popieranie a za vyjadrenia na adresu iných rás či Židov. Pýtal sa ich aj to, či si vážia aj detí iných rás, alebo len tie biele."Vaše vyjadrenia nepatria do výbavy človeka 21. storočia," adresoval kotlebovcom Kéry. Teší ho snaha ochrániť deti, ale poukazuje na rozpor s "prazvláštnou úctou ku gardistickým uniformám", ktorú podľa jeho slov prechováva Marian Kotleba. Pripomína mu, že tieto uniformy rozosievali smrť.Podľa podpredsedu Smeru-SD Juraja Blanára by bolo možno dobré zamyslieť sa nad ústavnou ochranou života. Odmieta súdiť ženy, pripomína, že interrupcie vykonávajú lekári. Kotlebovcov vyzval, aby boli konzistentní v ochrane života. "Nielen toho nenarodeného," doplnil a navrhol ďalej nepokračovať v rokovaní o návrhu.Polovica klubu Sme rodina zahlasuje za kotlebovský návrh, druhá nie, oznámil to predseda hnutia Boris Kollár. "Ja som proti umelému prerušeniu tehotenstva, vidíte to na mojich desiatich deťoch, mňa z tohto obviniť nemôžete. A možno ešte nejaké deti pribudnú," vyhlásil s tým, že žena by mala mať právo do 12. týždňa tehotenstva sama sa rozhodnúť.V rozprave vystúpila niekoľkokrát aj poslankyňa ĽSNS Natália Grausová, ktorá je za zákaz interrupcií, pričom sama v minulosti jednu podstúpila. Priznala to v pléne poslancom s tým, že to doteraz ľutuje.