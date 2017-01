Schôdzka medzi Trumpom a Putinom bude možno v Reykjavíku

Ruský prezident V. Putin a novozvolený prezident USA D. Trump (kombosnímka) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Reykjavík/Moskva 15. januára (TASR) - Island je pripravený zúčastniť sa na usporiadaní schôdzky medzi novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Schôdzka by sa mohla konať v Reykjavíku, metropole Islandu, po tom, čo sa Trump 20. januára ujme úradu. Informoval o tom dnes denník Morgunbladid s odvolaním sa na šéfa islandskej diplomacie.uviedol šéf islandskej diplomacie Godhlaugur Thor Thordharson.Ako poznamenala agentúra TASS, v októbri 1986 sa v tomto dome konalo historické stretnutie vtedajších najvyšších predstaviteľov USA a Sovietskeho zväzu, Ronalda Reagana a Michaila Gorbačova. Bol to dôležitý krok k ukončeniu studenej vojny.Noviny Sunday Times ešte skôr uviedli, že Trump by sa rád stretol s Putinom v Reykjavíku niekoľko týždňov po svojej inaugurácii. Moskva je vraj pripravená dohodnúť sa na tejto schôdzke.