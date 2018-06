Scholz: Rozhodnutie USA zaviesť tarify na oceľ a hliník je nelegálne

Olaf Scholz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Whistler 1. júna (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz označil zarozhodnutie USA zaviesť tarify na dovoz ocele a hliníka z Európskej únie (EÚ). A upozornil, že reakcia Bruselu bude silná.povedal Scholz novinárom po príchode do kanadského lyžiarskeho strediska Whistler na stretnutie ministrov financií a centrálnych bankárov skupiny G7, siedmich najvyspelejších štátov sveta.EÚ, Mexiko a Kanada dostali spočiatku výnimky na tieto clá, ktoré americký prezident Donald Trump zaviedol 23. marca. Ale platnosť výnimiek 1. júna vypršala a Washington ich nepredĺžil. To vyvolalo vlnu kritiky zo strany postihnutých krajín, ako aj popredných členov Trumpovej Republikánskej strany.Scholz uviedol, že Európska komisia pripravila reakcie v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo plánuje pripomenúť americkému ministrovi financií Stevenovi Mnuchinovi.povedal.Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kongresu USA Paul Ryan tiež odsúdil tarify. Vo vyhlásení, ktoré citovali americké médiá, skonštatoval, že existujúpovedal.Aj francúzsky prezident Emmanuel Macron označil colné sadzby USA zaPodľa neho je rozhodnutie Washingtonu omylom v mnohých ohľadoch, pretože reaguje na existujúcu medzinárodnú nerovnováhu v obchode najhorším spôsobom, a to vytvorením ekonomického nacionalizmu.povedal.Mexické ministerstvo hospodárstva uviedlo, že zavedie odvetné opatrenia na americké výrobky, vrátane oceľových plechov, bravčového mäsa, ovocia a syrov v hodnote porovnateľnej so stratami, ktoré americké tarify spôsobia Mexiku.Kanada tiež uviedla, že odpovie odvetnými opatreniami v hodnote až 16,6 miliardy kanadských dolárov (11,04 miliardy eur), pričom predseda vlády Justin Trudeau označil americké tarify za(1 EUR = 1,5038 CAD)