Schulz by ako kancelár zrušil prístupové rozhovory s Tureckom

Martin Schulz, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 3. septembra (TASR) - Sociálny demokrat Martin Schulz by zrušil prístupové rozhovory medzi EÚ a Tureckom v prípade, ak by sa stal budúcim nemeckým kancelárom. Uviedol to v predvolebnej televíznej debate, v ktorej sa dnes večer stretol so súčasnou šéfkou nemeckej vlády Angelou Merkelovou.vyhlásil Schulz podľa agentúry DPA.Jeho súperka pripustila, že si nevie predstaviť, že by sa Turecko niekedy mohlo stať členskou krajinou Európskej únie. Obhajovala však uzavretie kontroverzne vnímanej migračnej dohody medzi EÚ a Tureckom, podľa nej to bolkrok.Zdôraznila tiež, že nebude tolerovať žiaden nátlak, ktorý by Ankara chcela vyvíjať tlak na Turkov žijúcich v Nemecku.Hneď na začiatku debatu rozprúdila problematika migračnej krízy. Schulz zaútočil na Merkelovú za to, že v roku 2015 prijala veľké množstvo utečencov bez toho, aby do riešenia krízy náležite zapojila aj európskych partnerov.Kancelárka svoje vtedajšie rozhodnutie obhajovala slovami, že nemohla voči tisícom utečencov. Poukazovala aj na to, že dlhé hranice Nemecka sa dajú len ťažko kontrolovať alebo uzavrieť.Merkelová sa dnes stretla so svojím hlavným vyzývateľom v prvej a jedinej televíznej debate, ktorá sa koná pred parlamentnými voľbami vypísanými na 24. septembra.Prieskumy verejnej mienky zatiaľ výrazne favorizujú Merkelovej konzervatívny blok CDU/CSU pred Schulzovými sociálnymi demokratmi z SPD.