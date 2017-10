Schulz chce zostať lídrom SPD aj po odchode strany do opozície

Martin Schulz, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 8. októbra (TASR) - Líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz potvrdil, že sa bude znova uchádzať o post predsedu strany aj po tom, ako v nedávnych parlamentných voľbách zaznamenala veľké straty.Schulz, ktorý bol vo voľbách 24. septembra kandidátom SPD na kancelára a teda vyzývateľom kancelárky Angely Merkelovej, je podľa svojho vyjadrenia pre dnešné vydanie novín Bild am Sonntag presvedčený, že dokážepovedal Schulz v narážke na voľby v spolkovej krajine Dolné Sasko, ktoré sa budú konať 15. októbra.Bývalý predseda Európskeho parlamentu dodal, že si želá, aby sa SPD stala hlavnou proeurópskou stranou v krajine a bola menej zameraná na pragmatizmus.vyhlásil Schulz.SPD, ktorá napriek svojim historicky najhorším výsledkom v spolkových voľbách zostala druhou najsilnejšou stranou v parlamente pred pravicovopopulistickou Alternatívou pre Nemecko (AfD), už krátko po voľbách oznámila odchod do opozície, keď vylúčila pokračovanie doterajšej tzv. veľkej koalície s Merkelovej kresťanskými demokratmi (CDU/CSU). Tí sa teraz pripravujú na koaličné rokovania s liberálni zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) a Zelenými.Agentúra DPA dnes priniesla výsledky prieskumu, podľa ktorého sa 36 percent Nemcov domnieva, že Schulz by po volebnom neúspechu mal odstúpiť z postu šéfa svojej strany, za ktorého ho zvolili len v marci tohto roka, keď sa z Bruselu vrátil do nemeckej politiky. Jeho zotrvanie vo funkcii podporilo 35 percent všetkých opýtaných, ako aj 66 percent oslovených voličov SPD.Prieskum, ktorý pre DPA uskutočnil inštitút YouGov, tiež ukázal, že s rozhodnutím vedenia SPD odísť do opozície súhlasí 50 percent respondentov a len 25 percent ho považuje za nesprávne. Podporu si takýto krok našiel u 68 percent stúpencov SPD, no len 39 percent voličov CDU/CSU.