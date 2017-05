Schulz: Európa by sa nemala podriadiť logike ozbrojovania Trumpa

Martin Schulz, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 29. mája (TASR) - Európa by sa nemala podriadiťamerického prezidenta Donalda Trumpa.Vyplýva to z doteraz zverejnených fragmentov príspevku Martina Schulza - predsedu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) - pre Der Tagesspiegel. Schulz je vyzývateľom kancelárky Angely Merkelovej v blížiacich sa nemeckých parlamentných voľbách.Podľa bývalého predsedu Európskeho parlamentuSlogan Donalda Trumpa "America first" považuje Martin Schulz nielen za útok na princíp voľného obchodu., cituje internetové vydanie Der Tagesspiegel zo Schulzovho príspevku.Podľa lídra nemeckej sociálnej demokracie by Európa mala reagovať na Trumpa s realizmom a predovšetkým so sebavedomím.zdôraznil Schulz, ktorý vyzval prezidentov a premiérov, aby na blížiacom sa summite krajín skupiny G20 začiatkom júla v Hamburgu bránili parížsku dohodu o ochrane ovzdušia voči Trumpovi. Líder SPD súčasne označil zvažovanie prezidenta USA medzi vypovedaním parížskej dohody a jej opätovným prerokúvaním za katastrofálny signál.