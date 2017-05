Schulz: Le Penová je cynická a dlhodobo nevyberane útočí na Nemecko

Martin Schulz, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. mája (TASR) - Bývalý predseda Európskeho parlamentu (EP) a sociálnodemokratický kandidát na nemeckého kancelára Martin Schulz odsúdil, ktoré francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová prezentovala počas celej svojej predvolebnej prezidentskej kampane.Schulz reagoval na Le Penovú v dnes zverejnenom rozhovore pre francúzsky denník Ouest-France, ktorý prebrali viaceré francúzske aj belgické médiá. Rozhovor vznikol pred stredajšou večernou debatou medzi oboma francúzskymi prezidentskými uchádzačmi - Le Penovou a jej súperom, centristickým kandidátom Emmanuelom Macronom.Bývalý šéf europarlamentu, ktorý Le Penovú dobre pozná aj z jej pôsobenia v tejto inštitúcii, v rozhovore vyhlásil, že kandidátka Národného frontu (FN) už dlhoútočí na Nemecko.uviedol Schulz.Sociálnodemokratický politik sa netají názorom, že víťazstvo Le Penovej v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb by bol pre Európu veľký šok.upozornil Schulz.Bývalý šéf EP by privítal Macrona ako nového francúzskeho prezidenta, lebo s ním. Podľa jeho slov má Macron - podobne ako on sám - vôľu na zmeny a ambicióznejšie reformy v EÚ, a to je to, čo chýba iným národným lídrom.Le Penová počas stredajšieho predvolebného televízneho súboja s Macronom obvinila svojho súpera, že je podriadený Nemecku, a v tejto súvislosti predpovedala, že po nedeľňajších voľbách bude Francúzsko viesť žena.uviedla s odkazom na nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú.