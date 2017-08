Schulz: Najdôležitejšou úlohou Nemecka je vytvorenie rovnakých šancí

Martin Schulz, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 15. augusta (TASR) - Vyzývateľ nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej v blížiacich sa voľbách, volebný líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz považuje za najdôležitejšiu úlohu v súčasnej spolkovej republike vytvorenie rovnakých šancí pre ľudí s migračným pôvodom a ľudí bez neho.Vyplýva to z obsahu jeho prednášky, ktorá odznela dnes na spoločnom podujatí Berlínskeho inštitútu pre výskum integrácie a migrácie (BIM) a Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum (DIW) v nemeckej metropole.Podľa Schulzových slov treba dosiahnuť, aby osud a budúcnosť ľudí neurčoval ich pôvod.Nadišiel čas, aby spoločnosť bola spravodlivejšia. Prvým krokom k tomu by bolo vytvorenie rovnakých šancí na vzdelávanie všetkých detí. Preto je potrebné vynaložiť viac peňazí na školstvo, všetky inštitúcie od materských škôl po vysoké školy by mali byť bezplatné a treba posilniť aj odborné vzdelávanie, vyhlásil Schulz.Nemecko, ako zdôraznil bývalý predseda Európskeho parlamentu, by malo rozpoznať, že z pestrofarebnosti môže iba profitovať, preto by k ľuďom žijúcim v krajine malo pristupovať jednotne a nemalo by prisťahovalcov spomínať ako osobitnú časť populácie.Spoločnosť v spolkovej republike jeto je realita. Konzervatívni politici to neakceptujú, preto stále hovoria "" a ", preto sa nemôže vytvoriť v krajine moderná sociálna politika, mienil Martin Schulz.Podľa jeho názoru je problémom, že pod rúškom slova integrácia sa všetci ľudia s migračným pôvodom hádžu do jedného vreca, aj keď sa o integrácii dá hovoriť iba v prípade nedávno príchodzích. V prípade tých, ktorí v Nemecku žijú už niekoľko generácií, sa treba usilovať o zdolanie diskriminácie a vytvorenie čo najlepších šancí.SPD, ako povedal, by preferovalo zriadenie nového rezortu pre integráciu, pretože otázky spojené s prisťahovalectvom sú v súčasnom vládnom kabinete rozdelené medzi priveľa zodpovedných.Schulz prirovnal spolkovú republiku k tolerantnému domu, v ktorom platí jasný domáci poriadok, a tým je v prípade krajiny ústava. Obyvateľov tohto domu, teda reálne spoločnosť, treba ochrániť, avšak nie pred ľuďmi s migračným pôvodom, ale pred skutočnými nepriateľmi, odporcami demokracie. Integračnú politiku preto nemožno zamieňať s bezpečnostnými otázkami, vyhlásil Schulz.Migrácia, zdôraznil opakovane volebný líder SPD, nie je výlučne nemeckým, ale spoločným európskym problémom, preto je v Nemecku a v Európe nutná jednotná prisťahovalecká a utečenecká politika. Popri nej je potrebné zlikvidovať príčiny, vyvolávajúce masovú vlnu migrácie v krajinách pôvodu prisťahovalcov, a to vyžaduje spoluprácu s africkými štátmi, dodal Martin Schulz.