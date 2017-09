Schulz o Alternatíve pre Nemecko: Ste naši nepriatelia

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v televíznej debate so svojím vyzývateľom v parlamentných voľbách Martinom Schulzom . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. septembra (TASR) – Mzdová rovnosť medzi mužmi a ženami a vyhranenosť voči protiimigračnej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD) boli kľúčovými témami na tribúne i medzi bežnými ľuďmi počas posledného predvolebného prejavu šéfa nemeckých sociálnych demokratov (SPD) Martina Schulza, ktorý odznel v piatok večer na námestí Gendarmenmarkt v centre Berlína.upozornil Schulz. "odkázal AfD v súvislosti s nedeľňajšími voľbami.V prejave Schulz ďalej kritizoval, že kancelárke Angele Merkelovej ako žene na čele krajiny neprekáža, že ženy v krajine dostávajú menšiu mzdu než muži." hlásal na mítingu hlavný transparent jeho strany.Samotný šéf SPD i ďalší rečníci si vo svojich prejavoch dávali pozor, aby pre jednotlivé skupiny ľudí nepoužívali zástupné označenia v mužskom rode. Starosta Berlína Michael Müller sa vzápätí opravil, keď kritizoval "do neba volajúcu nespravodlivosť", že deti akademikov majú väčšiu šancu dostať sa na štúdium.uviedol.Mladý zubár Alex počas zhromaždenia povedal pre TASR, že sám sa ešte nerozhodol, pre koho bude hlasovať a informácie sa snaží získať na predvolebných mítingoch a listovaním v brožúrach jednotlivých strán. "vysvetľoval dôležitosť nedeľného hlasovania. Priznal, že migračná kríza je problémom, avšak zároveň pokrčil plecami:Študentka podnikového manažmentu Karna Mani pre TASR povedala, že v nedeľňajších voľbách pôjde určite hlasovať, pretože Nemecko sa potrebuje ubrániť pred AfD a krajina taktiež potrebuje zmenu.vysvetlila a dodala, že najlepšou i najpravdepodobnejšou možnosťou by bolo pokračovanie veľkej koalície CDU/CSU-SPD.Dôchodkyňa Helene z Berlína si naopak myslí, že veľká koalícia by bola tým najhorším riešením.povedala.Jej názor zdieľal aj dôchodca a miestny aktivista SPD Erich.dodal dôchodca Erich.