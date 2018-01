Schulz o koalícii s konzervatívcami: Cesta odvahy je tá správna

Na snímke líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bonn 21. januára (TASR) - V prípade začatia koaličných rokovaní s konzervatívnymi stranami únie CDU/CSU prisľúbil predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz v nedeľu jej členom, že bude presadzovať ďalšie požiadavky sociálnych demokratov. Vo svojom vystúpení na mimoriadnom zjazde strany v Bonne zároveň podľa agentúry DPA pripustil, že jemu a vyjednávaciemu tímu SPD sa v rámci sondážnych rokovaní nepodarilo dosiahnuť všetky ciele.Takmer 600 delegátov zjazdu Schulz vyzval, aby podporili koaličné rokovania s CDU/CSU. Nevyužiť túto príležitosť by bolo "ľahkovážne".povedal šéf SPD a dodal, že jeho strana musí prevziať zodpovednosťkonštatoval Schulz.Podľa Schulza sa záverečný dokument zo sondážnych rokovaní musí rozšíriť o niektoré body. Konkrétne menoval požiadavku rovnakého prístupu k pacientom poisteným v štátnych a súkromných poisťovniach, obmedzenie zamestnávania na dobu určitú a zavedenie klauzuly o nepredvídateľných okolnostiach v oblasti zlučovania rodín utečencov a migrantov.Hoci je Schulzovi jasné, že nie je možné začínať odznova, v prípade koaličných rokovaní chceSchulzov prejav odmenili delegáti zjazdu zdržanlivým potleskom trvajúcim približne jednu minútu, uviedla DPA. Následné príhovory odporcov tzv. veľkej koalície mali podľa nej väčší ohlas. Na čele odporu proti pokračovaniu spojenectva s konzervatívcami sú tzv. Jusos, teda mladí socialisti. Naopak - veľkú koalíciu podporuje celé vedenie SPD.Do rozpravy na zjazde SPD, ktorý sa začal o 11.00 h, je prihlásených viac ako 100 rečníkov. Ak delegáti koaličné rozhovory s CDU/CSU schvália, mohli by sa začať už na budúci týždeň. Trvali by zrejme dva až tri týždne, ich výsledok by následne musela odobriť členská základňa SPD.V opačnom prípade hrozia Nemecku predčasné voľby, keďže predtým stroskotali rozhovory o koalícii CDU/CSU s liberálmi a zelenými. SPD by sa navyše zrejme ocitla v hlbokej kríze, ktorú by Schulz pravdepodobne riešil odchodom z čela strany. Alternatívou je ešte menšinová vláda konzervatívcov, tú ale šéfka CDU a kancelárka Angela Merkelová odmieta.