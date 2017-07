Schulz pohrozil znížením dotácií krajinám s antiimigračnou politikou

Martin Schulz, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. júla (TASR) - Eurofondy by sa mali prideľovať na základe princípu solidarity, uviedol dnes šéf Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, čím chcel podľa agentúry DPA naznačiť, že krajiny strednej a východnej Európy, ktoré odmietajú prijímať migrantov, by z Bruselu mali dostávať menej finančných prostriedkov.napísal na Facebook Schulz.napísal Schulz, ktorý by chcel po septembrových parlamentných voľbách nahradiť na poste nemeckého kancelára Angelu Merkelovú. Podľa aktuálnych prieskumov sa mu to však zrejme nepodarí.Európska komisia začala v júni proti, Českej republike, Maďarsku a Poľsku právne konanie za to, že odmietli prijať utečencov v rámci plánu EÚ ich prerozdeľovania. Podľa EK spomínané krajiny porušili svoje právne záväzky prijať utečencov, ktoré vyplývali z plánu EÚ z roku 2015. Cieľom tohto plánu je prerozdelenie (relokácia) 160.000 migrantov nachádzajúcich sa v táboroch v Taliansku a Grécku.Jedným z prvých, kto východo- a stredoeurópske členské štáty EÚ obvinil zo sebectva a pohrozil im znížením bruselských dotácií bol bývalý taliansky premiér Mateo Renzi.