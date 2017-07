Schulz: S prezidentom Macronom sa zhodujeme na vízii reforiem EÚ

Na archívnej snímke Martin Schulz (vpravo) sa rozpráva s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou počas Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 21. júla (TASR) - Sociálnodemokratický kandidát na nemeckého kancelára Martin Schulz ostro kritizoval európsku integračnú politiku kancelárky Angely Merkelovej. Urobil tak vo štvrtok počas rokovania s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži.Po stretnutí uviedol, že spolu s Macronom dosiahli "ohromnú zhodu", čo sa týka ich spoločných vízií na reformy Európskej únie. Hovorili aj o možnosti zavedenia funkcie ministra financií eurozóny a investičného plánu pre Európu, dodal.Už skôr vo štvrtok Schulz útočil na únijnú politiku Merkelovej, svojej rivalky v nadchádzajúcich nemeckých voľbách, počas prednášky študentom vo francúzskej metropole.povedal narážajúc na Merkelovej európsku politiku. Menová únia v rámci EÚ mohla postúpiť oveľa ďalej, ak by nebolo "váhania" nemeckej vlády, uviedol.Schulz by rád doviedol svoju Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD) k víťazstvu v septembrových voľbách, ale zatiaľ za Merkelovou v prieskumoch zaostáva. Podpora pre kancelárkiných kresťanských demokratov (CDU) a ich bavorských spojencov z CSU sa v jednom prieskume tento týždeň vyšplhala na 40 percent, pokým Schulzova stredoľavá SPD mala iba 22 percent.Francúzsky prezident neurobil postretnutí so Schulzom žiadne vyhlásenie pre tlač. Macron je silným prívržencom európskej integrácie a spojenectva Paríž-Berlín, ktoré je stredobodom politiky EÚ. Opakovane hovorí, že Francúzsko musí uskutočniť hospodárske reformy a musí sa venovať svojmu rozpočtovému deficitu s cieľom byť spoľahlivým partnerom Nemecka, dodáva agentúra DPA.