Schulz stráca pred televíznym duelom s Merkelovou podporu voličov

Na archívnej snímke Martin Schulz (vpravo) sa rozpráva s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. septembra (TASR) - Krátko pred nedeľňajším televíznym duelom s kancelárkou a šéfkou konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angelou Merkelovou klesá voličská podpora jej sociálnodemokratického vyzývateľa Martina Schulza. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu Politbarometer televízie ZDF.Ak by sa kancelár v Nemecku volil priamo, bývalý predseda Európskeho parlamentu by dostal len 28 percent hlasov, čo je o šesť percentuálnych bodov menej ako mal v tomto prieskume pred týždňom. Podpora Merkelovej naopak mierne stúpla a tri týždne pred voľbami by jej dalo hlas 57 percent opýtaných.Čo sa týka preferencií politických strán, konzervatívny blok CDU/CSU má s 39 percentami obrovský náskok pred sociálnymi demokratmi, ktorých by volilo 22 percent respondentov. Obidve čísla sa oproti predchádzajúcemu prieskumu nezmenili.Liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) si mierne polepšili a svoje hlasy by im dalo desať percent opýtaných. Pravicovopopulistická Alternatíva pre Nemecko (AfD) a Zelení majú v prieskume po osem percent, o percento viac má strana Ľavica (Die Linke).Telefonický prieskum Politbarometer sa uskutočnil od 29. do 31. augusta na vzorke 1309 náhodne vybratých oprávnených voličov.