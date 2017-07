Schulz vyzval Európu na spravodlivé prerozdelenie utečencov

Martin Schulz, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. júla (TASR) - Kandidát na úrad nemeckého kancelára Martin Schulz dnes vyzval Európu, aby prijala systém spravodlivého rozdeľovania utečencov a pomohla tak Taliansku vyrovnať sa s nárastom počtu migrantov prichádzajúcich na jeho pobrežie.Solidarita sa musí znova stať základným princípom Európskej únie, povedal Schulz, ktorý vedie stredoľavú Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD). Vyjadril sa tak po rozhovoroch s talianskym premiérom Paolom Gentilonim v Ríme.Líder SPD, ktorý by chcel v septembrových parlamentných voľbách poraziť kancelárku Angelu Merkelovú, uviedol, že štáty EÚ ako Taliansko by nemali byť ponechané, aby sa sami vyrovnávali s prúdom nových utečencov. Varoval Európu, že musí konať v snahe predísť zopakovaniu utečeneckej krízy, ktorá naplno postihla región v roku 2015.Peniaze na poľnohospodárstvo, napríklad, znamenajúv Európe, ale keď ide o prerozdelenie utečencov, je topovedal líder SPD, ktorý mal dnes v pláne aj návštevu utečeneckého centra na Sicílii.Schulz tiež v Ríme vyzval na novú africkú stratégiu, v rámci ktorej by sa viac brali do úvahy problémy, pre ktoré ľudia utekajú zo svojich domovov.uviedol, "Od začiatku tohto roka sa dostalo k brehom Talianska viac ako 93.000 ľudí, čo je o šesť percent viac ako za to isté obdobie v roku 2016.