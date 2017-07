Schvaľovanie žiadostí o podporu kreatívneho priemyslu sprevádza spor

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. júla (TASR) – Formalizmus a sporný výklad zákona mali zabrániť desiatkam subjektov uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v dotačnej výzve na podporu kreatívneho priemyslu. Myslia si to zástupcovia občianskeho združenia (OZ) Dobré eurofondy, ktorí v mene viacerých uchádzačov namietajú voči postupu vyhlasovateľa výzvy – Ministerstva kultúry (MK) SR. Rezort naopak tvrdí, že jeho postup iba korešponduje s podmienkami ustanovenými zákonom a zabraňuje hrozbe odmietnutia preplatenia či korekcií eurofondov.Spor sa týka odmietnutia žiadostí veľkého počtu žiadateľov, ku ktorému rezort dospel pri kontrole formálnych náležitostí žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP). Konkrétne ide o odmietnutie žiadosti z dôvodu, že v čase jej podania uchádzač nemal vyhlásené verejné obstarávanie (VO) na hlavné aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky. Nespokojní odmietnutí uchádzači však upozorňujú na to, že rezort vychádza z faktu, že VO nebolo zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Spájanie dňa zverejnenia vo vestníku s dňom vyhlásenia je podľa nich nesprávne.uviedol Juraj Antal, predseda OZ Dobré eurofondy, ktoré v spore zastupuje deviatich žiadateľov. Skonštatoval, že postup ministerstva odporuje i aplikačnej praxi samotného zákona o verejnom obstarávaní a procesu predkladania žiadostí o NFP. Namietol navyše, že samotné zverejnenie je v kompetencii publikačného úradu (ÚVO), a preto žiadateľ ani nemá ako ovplyvniť termín zverejnenia.uviedol Antal.Ministerstvo však poukazuje na to, že výzva bola v tomto zmysle jasná a podmienka o vyhlásení verejného obstarávania definovaná legislatívou.upozornil hovorca rezortu Jozef Bednár. Informoval, že zo 611 žiadateľov, ktorí sa do výzvy prihlásili, splnilo 466 všetky formálne kritériá, vrátane vyhlásenia verejného obstarávania.zdôraznil Bednár.V rámci podmienok výzvy môžu uchádzači, ktorých žiadosť z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií MK neschválilo, podať odvolanie voči tomuto rozhodnutiu. OZ Dobré eurofondy sa už v tejto súvislosti obrátilo na generálnu riaditeľku sekcie centrálneho koordinačného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu so žiadosťou o pomoc v odvolacom procese.MK SR vyhlásilo výzvu na podporu kreatívneho priemyslu v polovici októbra 2016. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) alokovali z eurofondových zdrojov vo výzve 67,8 milióna eur. Žiadatelia sa mohli uchádzať o finančnú podporu vo výške od 50.000 do 200.000 eur na projekt. Špecifickým cieľom výzvy je i podpora udržateľnej zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Podmienkou poskytnutia dotácie je preto vytvorenie nových pracovných miest a tiež ich udržanie minimálne tri roky po ukončení projektu. Pri minimálnej čiastke dotácie 50.000 eur má žiadateľ povinnosť vytvoriť aspoň jedno pracovné miesto. Žiadosti, ktoré prešli administratívnou kontrolou, budú posudzovať externí odborní hodnotitelia.