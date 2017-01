Schweinsteiger zostane v Manchestri United

Nemecký futbalista Bastian Schweinsteiger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 30. januára (TASR) - Nemecký futbalista Bastian Schweinsteiger zostáva v Manchestri United. Tréner MUFC Jose Mourinho potvrdil, že skúsený stredopoliar figuruje v jeho plánoch pre druhú polovicu sezóny. Portugalský kouč dodal, že Schweinsteigera zaradí na súpisku mužstva pre vyraďovaciu časť Európskej ligy UEFA.Bývalý kapitán nemeckej reprezentácie bol najlepším hráčom nedeľňajšieho pohárového stretnutia, v ktorom United doma zdolali druholigový Wigan presvedčivo 4:0 a postúpili do osemfinále FA Cupu. Schweinsteiger po viac ako roku nastúpil v základnej zostave, od začiatku hýril aktivitou a napokon ku gólu pridal aj asistenciu.povedal Mourinho.Súperom United v šestnásťfinále EL bude francúzsky klub AS St. Étienne. Prvý zápas je na programe 16. februára na Old Trafford, odveta sa odohrá o šesť dní neskôr na stredovýchode Francúzska.