Schyľuje sa k najdrahšiemu prestupu v históriu futbalu. Koho sa týka?

Hráč Barcelony Neymar kričí vo futbalovom zápase odvety štvrťfinále Ligy majstrov FC Barcelona - Juventus Turín na štadióne v Barcelone 19. apríla 2017.

Paríž 21. júla (TASR) - Schyľuje sa k najdrahšiemu prestupu vo futbalovej histórii. Brazílsky útočník Neymar plánuje opustiť FC Barcelona a túži po prestupe do Paríža Saint-Germain. Katarskí majitelia PSG údajne súhlasili, že Kataláncom vyplatia prestupovú klauzulu, ktorá v prípade Neymarovej zmluvy s Barcou činí 222 miliónov eur. Brazílčan by sa tak stal najdrahším futbalistom v histórii.Francúzsky denník Le Parisien informoval, že Neymar už viacerým spoluhráčom v Barcelone oznámil, že plánuje odchod do Paríža. Tam je pre neho pripravený kontrakt s ročným platom 40 miliónov eur, čím by sa 25-ročný útočník stal najlepšie plateným futbalistom na svete. Terajším rekordérom v tejto štatistike je Argentínčan Carlos Tevez, ktorý v čínskom klube Šanghaj Shenhua poberá 35,75 milióna eur za sezónu.Brazílské periodikum GloboEsporte napísalo, že Neymar sa o prestupe bavil aj s krajanmi Marquinhosom, Lucasom Mourom, Thiagom Silvom a Danim Alvesom - všetci aktuálne obliekajú dres PSG. Podľa španielskych médií jeho odchod do Paríža dáva zmysel, pretože po tom, ako nedávno predĺžila zmluvu v Barcelone najväčšia hviezda tímu Lionel Messi, Neymar už naďalej nechce hrať popri Argentínčanovi len druhé husle a sám túži po líderskej pozícii v inom mužstve.