Sčítanie ľudu: Kanada má po prvý raz viac dôchodcov ako detí

Toronto 4. mája (TASR) - Kanadskí dôchodcovia presiahli počtom po prvý raz v histórii počet tamojších detí. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho sčítania obyvateľstva, ktoré zverejnil v stredu štatistický úrad Statistics Canada. Poukázal pritom na ekonomické a sociálne výzvy, ktoré krajinu v súvislosti so starnutím populácie čakajú.V Kanade v roku 2016 žilo podľa úradu 5,9 milióna ľudí vo veku nad 65 rokov, zatiaľ čo 14-ročných a mladších detí bolo 5,8 milióna. Príčinou je to, že prví Kanaďania z populačnej explózie po druhej svetovej vojne, narodení v rokoch 1946-65, začali v roku 2011 dosahovať vek 65 rokov a mnohí už medzičasom odišli do dôchodku.Aktuálny počet kanadských dôchodcov predstavuje 16,9 percenta z celkovej populácie, pričom deti tvoria 16,6 percenta obyvateľstva. Počet ľudí starších ako 65 rokov vzrástol oproti roku 2011 o 20 percent. Ďalšími faktormi tohto vývoja sú nízka pôrodnosť a vyššia priemerná dĺžka života. Iba vlani sa dožilo 100. narodenín až 8230 Kanaďanov." tvrdí štatistický úrad s tým, že Japonsko má najstaršie obyvateľstvo na svete; jeden zo štyroch Japoncov je 65-ročný alebo starší. Podľa ekonómov bude zachovanie hospodárskeho rastu závisieť od imigrácie.