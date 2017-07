Scotland Yard vyšetruje štvoricu útokov žieravinou vo východnom Londýne

Útočníci na mopede

Priebeh útokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LONDÝN 14. júla (WebNoviny.sk) - Po pätici útokov žieravinou v severovýchodnom Londýne zatkli tínedžera. Informoval o tom spravodajský portál BBC.Prvotné správy pritom hovorili o štyroch pravdepodobne súvisiacich útokoch v Hackney a Stoke Newington, ktoré sa stali v priebehu zhruba 70 minút. Neskôr k nim priradili aj ďalší, ku ktorému došlo v Islingtone.Útočníci boli podľa Metropolitnej polície na mopede. Všetky obete neskôr previezli do nemocnice, pričom jedna z nich utrpela "život meniace zranenia". Ako uvádza BBC, mladíka zadržali pre podozrenie z ťažkého ublíženia na zdraví a lúpeže.Najprv, okolo 22:25 miestneho času napadli v Hackney dvaja muži na mopede 32-ročného muža, ktorý mal tiež moped. Podľa polície pri ňom zastavili, do tváre mu šplechli žieravinu, jeden odišiel na jeho mopede a druhý na tom, ktorým prišli. Polícia čaká na aktuálne informácie o rozsahu mužových poranení tváre.Potom, o 22:49 dvaja muži na mopede nastriekali žieravinu do tváre mužovi v Islingtone. O 23:05 nahlásili útok žieravinou na Shoreditch High Street, pričom útočníkmi boli opäť dvaja muži na mopede. O 23:18 polícia prijala hlásenie o lúpeži na Cazenove Road v Stoke Newington, pri ktorej bola použitá žieravina.Vyslaní policajti našli na mieste napadnutého muža s život meniacimi poraneniami tváre. Piaty incident sa stal okolo 23:37 na Chatsworth Road v Hackney, keď pri mužovi na mopede zastavili dvaja muži na mopede, nastriekali mu do tváre tekutinu a ukradli jeho vozidlo.