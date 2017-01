SDKÚ-DS vo voľbách do VÚC chce koalície s hodnotovo blízkymi stranami

Na snímke je Milan Roman Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 15. januára (TASR) - Strana SDKÚ-DS sa zapojí do tohtoročných volieb do vyšších územných celkov. Má záujem o koalície s hodnotovo blízkymi stranami. Rokovania prebiehajú na krajských úrovniach, o ich výsledkoch je však predčasné hovoriť. Strana však už dnes avizuje, že v Banskobystrickom kraji by podporila spoločného kandidáta "preferenčne najsilnejších demokratických a proeurópskych strán". TASR to povedal prvý podpredseda SDKÚ-DS Milan Roman, ktorý chce udržať stranu na politickej scéne.uviedol Roman.TASR ohľadom volieb do VÚC oslovila aj mimoparlamentný SKOK.odpovedal kancelár strany SKOK Michal Nižňan s tým, že strana vylučuje spoluprácu s extrémistami.Svoje stratégie pre voľby do VÚC už pripravujú aj parlamentné strany. Stranícke orgány vládneho Smeru-SD budú o postupe hovoriť na najbližších zasadnutiach. Jeho koaličný partner SNS chce ísť sám, tretia vládna strana Most-Híd sa mieni pokúšať o koalície. Opozičné SaS a OĽaNO-NOVA oznámili spoločný postup, priberú k sebe zrejme aj mimoparlamentné KDH. Hnutie Sme rodina by išlo do volieb aj samo, ale nebráni sa ani dohodám. Jeho šéf Boris Kollár navyše zvažoval kandidatúru na predsedu Bratislavského kraja. Svojich kandidátov bude mať aj ĽSNS.