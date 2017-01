SDKÚ plánuje nový model fungovania,Šanca chce bojovať proti korupcii

Na snímke Viliam Novotný Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. januára (TASR) - Mimoparlamentné strany SDKÚ-DS a Šanca sa nevzdávajú svojho fungovania na slovenskej politickej scéne napriek nízkym výsledkom v parlamentných voľbách či v prieskumoch verejnej mienky. Plánujú sa zapojiť do volieb do vyšších územných celkov a sú pripravené aj na spoluprácu s hodnotovo blízkymi stranami. Vyplýva to z vyjadrení ich predstaviteľov.SDKÚ-DS navyše pripravuje nový model fungovania, chce byť stabilnou súčasťou politickej scény. Šanca, ktorá vznikla aj z odídencov z SDKÚ-DS, plánuje riešenia pre ľudí a bojovať proti korupcii či vulgarite v politike. V posledných parlamentných voľbách 2016 získala SDKÚ-DS 0,26 percenta hlasov, Šanca 0,25 percenta.Prvý podpredseda SDKÚ-DS Milan Roman zdôrazňuje, že strana má funkčné regionálne štruktúry, stovky členov a sympatizantov, v niektorých regiónoch rastie počet členov.povedal o budúcnosti Roman.Vedenie SDKÚ-DS podľa neho navyše nastavuje fungovanie tak, aby bývalá vládna strana bola aj naďalej stabilnou súčasťou politickej scény. "" povedal.Šanca prešla podľa svojho predsedu Viliama Novotného po minuloročných parlamentných voľbách fázou stabilizácie. Tento rok by chcela intenzívnejšie vstupovať do verejnej diskusie odbornými riešeniami problémov ľudí. "uviedol pre TASR Novotný.Avizoval účasť Šance v regionálnych aj komunálnych voľbách, ako aj pripravenosť spolupracovať s hodnotovo blízkymi stranami.," uzavrel s tým, že Šanca má dnes 250 členov a vybudované štruktúry v siedmich krajoch.TASR sa na budúcnosť pýtala aj strany SKOK - Európski liberálni demokrati, ktorá mala v parlamentných voľbách 0,83 percenta hlasov. Kancelár strany Michal Nižňan odpovedal, že SKOK vylučuje akúkoľvek politickú spoluprácu s extrémistickými stranami. To, či sa zapojí do volieb do vyšších územných celkov, rozhodnú krajské snemy strany.