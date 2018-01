Seat a firma Saba testujú aplikáciu na doručenie nákupu do kufra auta

Ilustračná snímka Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 6. januára (TASR) - Seat spoločne so španielskou firmou Saba, ktorá prevádzkuje parkoviská, vyvinul aplikáciu na dodávku online nákupov priamo do kufra vozidla zákazníka.uviedla v stredu španielska dcérska spoločnosť koncernu Volkswagen. Aplikácia sa bude v pilotnej fáze testovať 6 mesiacov v Barcelone, pričom participovať na nej bude online supermarket Deliberry a kuriérska služba Glovo.Zákazník po zaparkovaní nechá kľúče auta zamestnancovi Saba, ktorý potom bude zodpovedný za doručenie dodávky do správneho vozidla. Proces by sa mohol v budúcnosti ešte zjednodušiť, napríklad tým, že dodávateľ alebo zamestnanec parkoviska sa v aplikácii identifikuje odtlačkom prsta, a potom mu bude automaticky jednorazovo sprístupnený kufor vozidla.Podobne pred dvoma rokmi v Mníchove testoval pilotný projekt doručovania priamo do kufra auta aj Amazon spoločne s logistickou spoločnosťou DHL a automobilkou Audi. Z dôvodu prudkého nárastu online predaja sa čoraz viac tlačia do popredia alternatívne a efektívnejšie spôsoby doručovania objednávok. Amazon aktuálne v USA testuje aj doručenie priamo domov, pri ktorom sa doručovateľovi skenerom umožní jednorazový prístup cez dvere uzamknuté digitálnym zámkom.