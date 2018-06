Sebakritickí Francúzi varujú pred rýchlosťou futbalistov z Peru

Na snímke francúzsky hráč Kylian Mbappe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

C-skupina, 2. kolo:

FRANCÚZSKO - PERU, štvrtok 21. júna, 17.00 SELČ, Jekaterinburg (Jekaterinburg Aréna)



hlavný rozhodca: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (SAE)



predpokladané zostavy:



Francúzsko: Lloris - Pavard, Umtiti, Varane, Hernandez - Matuidi, Kante, Pogba - Dembele, Mbappe, Griezmann



Peru: Gallese – Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco – Tapia, Yotun – Carrillo, Cueva, Flores – Farfan



Tabuľka C-skupiny:



1. Francúzsko 1 1 0 0 2:1 3



2. Dánsko 1 1 0 0 1:0 3



3. Austrália 1 0 0 1 1:2 0



4. Peru 1 0 0 1 0:1 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jekaterinburg 21. júna (TASR) - Francúzski futbalisti sa v prvom súboji na svetovom šampionáte v Rusku proti Austrálii ťažko presadzovali v ofenzíve, napokon si však po vydretom víťazstve 2:1 pripísali do tabuľky C-skupinytri body. Na druhej strane ich štvrtkový súper Peru predviedol proti Dánsku výborný výkon, no na zisk čo i len bodu nestačil a po prehre 0:1 visí nad juhoamerickým zástupcom imperatív zabojovať protivyhlásil pravý obranca francúzskeho tím Benjamin Pavard.dodal Pavard.Viacerým favoritom zatiaľ na finálovom turnaji ruže nekvitnú. Zaváhali Argentína, Brazília i Nemecko. Francúzi síce papierové prognózy potvrdili, ale na ihrisku to z ich strany nebola žiadna slávapoznamenal stredopoliar Blaise Matuidi, ktorý odohral proti Austrálii necelú štvrťhodinu.Francúzom štatisticky juhoamerickí súperi nesedia, naposledy v marcovej príprave podľahli v Paríži Kolumbii 2:3.dodal Pavard. Otáznik visí nad štartom útočníka Antoinea Griezmanna, ktorý pre problém s členkom predčasne ukončil utorňajší tréning. Jeho výkon podrobil tréner Didier Deschamps kritike, pravdepodobne ho však opäť zaradí do základnej zostavy.Peruáncov prišlo podporiť na šampionát obrovské množstvo fanúšikov, ktorí budúaj v súboji s ďalším európskym protivníkom.citovala slová peruánskeho lodivoda Ricarda Garecu stránka goal.com. Jeho tím prišiel o 15-zápasovú sériu bez prehry, verí však, že nezanechá na mužstve stopyZápas Francúzsko - Peru má úvodný výkop vo štvrtok 21. júna o 17.00 SELČ v Jekaterinburgu, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavným rozhodcom je Mohammed Abdulla Hassan Mohamed zo SAE.