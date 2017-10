Sebastian Kurz dostal už prvé gratulácie od zahraničných lídrov

Rakúsky minister zahraničných vecí a líder Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz poskytuje rozhovor po hlasovaní v predčasných parlamentných voľbách 15. októbra 2017 vo Viedni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Mníchov/Rím 15. októbra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani poblahoželal dnes Sebastianovi Kurzovi a konzervatívcom z jeho Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) k víťazstvu v predčasných parlamentných voľbách v alpskej republike.Stalo sa tak prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí.Tajani ďalej odkázal do Viedne, že v Bruseli rátajú so silne proeurópskou rakúskou vládou, ktorá bude pracovať na našej spoločnej budúcnosti.Gratulácie do rakúskej metropoly, konkrétne Sebastianovi Kurzovi, prišli aj od šéfa frakcie Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente, politika bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Manfreda Webera.cituje uznávaného nemeckého predstaviteľa tlačová agentúra DPA.Weber súčasne zdôraznil, že práve Kurz zabrániť v Rakúsku, aby sa slobodní z FPÖ stali najsilnejšou politickou stranou. Medzičasom figuruje Slobodná strana Rakúska (FPÖ) však až na treťom mieste za sociálnymi demokratmi.Je to dobrý signál pre Európu, pochvaľoval si Weber a dodal, že Kurz aj o ťažkých otázkach, napríklad o zastavení prístupových rokovaní EÚ s Tureckom, hovorí jasnou rečou.konštatoval.Víťazstvo rakúskych ľudovcov privítali aj v Ríme, konkrétne v opozičnej strane expremiéra Silvia Berlusconiho Forza Italia.Podľa slov jej poslankyne Michaely Biancofioreovej Kurzovo volebné víťazstvo je dôkazom, že v celej Európe fúka stredopravý vietor, čo je i dôsledkom politiky ľavice.Ako ďalej konštatovala talianska poslankyňa, Kurz postavil svoju predvolebnú kampaň na zdravých princípoch a národných hodnotách, čo stupňuje obavy v Taliansku otvárajúcom brány všetkým migrantom a rezignujúcom na svoje kresťanské hodnoty a tradície.Víťazovi parlamentných volieb v alpskej republike gratuloval poppri rakúskych predstaviteľoch aj generálny tajomník bavorskej CSU Andreas Scheuer.