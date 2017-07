Sebastien Corchia prestúpil z Lille do FC Sevilla

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 13. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Sevilla získal do svojich služieb obrancu Sebastiena Corchiu z Lille.Dvadsaťšesťročný pravý bek podpísal s novým zamestnávateľom štvorročný kontrakt. Sevilla za neho údajne zaplatila 7,5 miliónov eur. Corchia je už štvrtý hráč, ktorý prišiel do klubu počas letného prestupového obdobia, pred ním tak spravili Ever Banega, Guido Pizarro a Luis Muriel.Corchia po podpise zmluvy zamieril do Madridu, kde si vybavil víza a odišiel na predsezónny kemp Sevilly do japonskej Osaky. Informovala agentúra dpa.