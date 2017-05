Sedačky na mieru: Dizajn a pohodlie, ktoré v obchode nezoženiete

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. mája (OTS) - Práve preto si zaslúži výber sedačky viac pozornosti. Chcete mať istotu, že budete spokojní? Sedačka na mieru vás nadchne nielen dizajnom, ale aj svojim pohodlím.Veľa ľudí svoju budúcu sedačku vyberá iba podľa vzhľadu. To však je nie je správny postup. Veď sedačka nie je iba bytový doplnok, ale. Preto by ste sa mali sústrediť aj na. Záleží na mäkkosti sedákov, poťahovom materiáli aj tvare a rozmeroch sedákov.V obchodoch ale málokedy nájdeme takú pohovku, ktorá by spĺňala všetky tieto požiadavky. Ani vám sa nedarí nájsť tú ideálnu? Zvoľte cestu zákazkovej výroby. Sedačky na mieru sú vhodné nie len do mimoriadne luxusných alebo atypických interiérov. Zákazkovú výrobu si vyberajú aj rodiny, ktoré chcú pohodlie a komfort pre každého člena.Čo to vlastne znamená nechať si spraviť sedaciu súpravu na mieru? Je to viac ako len úprava štandardného modelu sedačky alebo výber poťahových materiálov. Odborníci na sedacie súpravy vám sedačku vytvoria aj. Ideálnu pohovku vám ale dokážu spraviť aj bez toho – stačí vaša fantázia a rozhovor o tom, čo od sedacej súpravy čakáte.Na mieru si môžete nechať spraviť čokoľvek – od klasickej cez koženú až po rohovú sedačku. Okrem toho sa dá takto vyrobiť aj. K svojej pohovke si tak môžete obstarať aj kreslo, taburet alebo stoličky k jedálnemu stolu. Vďaka tomu príjemneKaždá sedačka vyrobená na mieru je originál. Určite sa teda nestane, že takú nájdete aj na návšteve u susedov. Ide totiž o precíznu a náročnú ručnú výrobu, ktorú môžeme prirovnať k vytvoreniu obleku na mieru. Takáto výroba nemá ďaleko k umeleckej práci – na každom kuse je vidieťNemusíte sa báť, že kupujete nábytok s neistým výsledkom. Kvalita použitého materiálu vám dá istotu, že si kupujete kus, na ktorom sa o pár mesiacov budete cítiť rovnako dobre ako prvý deň.