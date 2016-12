Sedemnásť ľudí sa priotrávilo na motokárovej dráhe v Nemecku

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 30. decembra (TASR) - Najmenej 17 návštevníkov krytej motokárovej dráhy v strednom Nemecku sa priotrávilo oxidom uhoľnatým. Oznámila to dnes tamojšia polícia.Incident sa stal vo štvrtok večer v pretekárskej hale v obci Gross-Zimmern v spolkovom krajine Hesensko.Jeden z návštevníkov dráhy si pred tým, než nakrátko upadol do bezvedomia, sťažoval na nevoľnosť a závraty, píše sa v policajnej správe. U ďalších návštevníkov sa objavilo aj zvracanie.Správcovia zariadenia preteky okamžite zastavili, objekt evakuovali a dôkladne vyvetrali. Do nemocnice previezli na ošetrenie celkovo 17 ľudí, nikto z nich nie je v ohrození života.Čo zavinilo zvýšenú úroveň nahromadeného oxidu uhoľnatého v hale, nebolo bezprostredne známe.